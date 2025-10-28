Suscríbete a
Peligra la final de la Copa del Rey 2025-26 en el estadio de la Cartuja en Sevilla

La candidatura hispalense aspira a reeditar por séptima vez consecutiva la final de las finales, pero el presidente de la RFEF habla de un «concurso público», con Valencia y Barcelona al acecho

Los capitanes del Barcelona Ter Stegen y Ronald Araujo levantan la última Copa del Rey en el estadio de la Cartuja
Los capitanes del Barcelona Ter Stegen y Ronald Araujo levantan la última Copa del Rey en el estadio de la Cartuja EFE
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

El estadio de la Cartuja de Sevilla aún no ha dicho adiós a la esperanza de alojar otra final de la Copa del Rey, la de la presente 2025-26, pero lo cierto es que no las tiene todas consigo en su ilusión por ... hospedar una de las mayores ventanas mediática y deportivas del balompié a nivel nacional, con la fecha de abril de la presente temporada, máxime tras esa última celebración del torneo del K.O. en la que se batieron en duelo el Barcelona y el Real Madrid en el mencionado coliseo hispalense con el triunfo agónico de los azulgrana sobre los blancos (3-2) en un encuentro en el que volvió a ganar por sexta vez consecutiva la ciudad de Sevilla.

