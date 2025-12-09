Operación policial contra el narcotráfico en las Tres Mil Viviendas en pleno Puente de la Inmaculada: seis detenidos y varias armas intervenidas

En pleno Puente de la Inmaculada la Policía Nacional ha desarrollado una operación contra el tráfico de armas en la Tres Mil Viviendas de Sevilla, que se ha saldado con seis detenidos y, tras cinco registros, con la incautación de varias armas ... de fuego e importantes cantidades de sustancias estupefacientes.

Fue el pasado domingo, 7 de diciembre, cuando agentes de la Policía Nacional se desplegaron en la zona conocida como 'Los Colorados', en la barriada de Murillo del Polígono Sur, en el marco de la operación denominada 'Ares'.

Allí, se efectuó hasta seis entradas y registros en vivienda, donde se intervinieron 150 kilos de cogollos de marihuana, cocaína y heroína, así como varias armas de fuego, según han detallado a este periódico fuentes de la Policía Nacional. Esta actuación policial, de otro lado, permitió la detención de media docena de personas implicados en presuntos delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Ni un mes ha transcurrido desde que, en esta ocasión, Policía Nacional y Guardia Civil desarrollaron en las Tres Mil Viviendas y varios pueblos de la provincia de Sevilla la última operación, en esa ocasión se actuó contra una organización criminal presuntamente dedicada a la comisión de robos con fuerza mediante alunizaje, robos de vehículos y falsedad documental, a la que se le atribuyen más de 20 robos cometidos no sólo en la comunidad autónoma de Andalucía, sino también en la región de Extremadura. El resultado fue siete detenidos, la intervención de armas de fuego largas y una plantación interior con más de 290 plantas de marihuana.