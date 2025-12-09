Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Real Murcia CF - Real Betis y Deportivo Alavés - Sevilla FC, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
Última hora
El Supremo condena al fiscal general del Estado por el correo sobre el novio de Ayuso y la nota de prensa

Operación policial contra el narcotráfico en las Tres Mil Viviendas en pleno Puente de la Inmaculada: seis detenidos y varias armas intervenidas

Esta actuación se desarrolló el pasado domingo en la zona conocida como 'los Colorados', de la barriada Murillo, y en la misma se incautaron 150 kilos de cogollos de marihuana, cocaína y heroína

Siete detenidos y decomisadas armas y 290 plantas de marihuana al caer en Sevilla una de las bandas de aluniceros más activas de Andalucía

Un agente de la Policía Nacional en una operación contra el tráfico de drogas en las Tres Mil Viviendas, en una imagen de archivo
Un agente de la Policía Nacional en una operación contra el tráfico de drogas en las Tres Mil Viviendas, en una imagen de archivo Manuel Olmedo
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En pleno Puente de la Inmaculada la Policía Nacional ha desarrollado una operación contra el tráfico de armas en la Tres Mil Viviendas de Sevilla, que se ha saldado con seis detenidos y, tras cinco registros, con la incautación de varias armas ... de fuego e importantes cantidades de sustancias estupefacientes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app