La muerte política del clan de Celis: de Pineda a Salazar pasando por Hernández

La familia política del vicepresidente del Congreso ha caído en desgracia por los recientes casos de corrupción y de machismo que han aflorado en el PSOE

Toscano colocó al cuñado del socialista Paco Salazar en el hipódromo de Dos Hermanas

Gómez de Celis y Paco Salazar en una imagen de archivo durante un acto del PSOE
Javier Macías

El sanchismo que resurgió en Sevilla en contraposición a la corriente tradicional del PSOE andaluz que lideraba Susana Díaz tuvo dos líderes: por un lado, en Dos Hermanas, el histórico alcalde Francisco Toscano. Por otro, en la capital, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. La familia ... política que apadrinó a Pedro Sánchez en su asalto al poder en las primarias de 2017 y, un año después, al Gobierno de España, ha caído en desgracia. Ha implosionado por los recientes casos de corrupción que han envuelto al socialismo, y también de machismo, como ha ocurrido con Francisco Salazar. De aquel clan que, una vez retirado Toscano de la primera línea política, lideraba Celis, no quedan más que los rescoldos.

