María León revela el acoso que sufrió por parte de un director: «Le dije que íbamos a denunciar las tres»

María León fue la entrevistada de este pasado domingo 30 de marzo en el programa 'Lo De Évole', de La Sexta, en el que el periodista catalán trata diversos asuntos con sus invitados. En su caso, la actriz sevillana habló sobre el incidente que tuvo con la Policía Local de Sevilla, de la relación con su madre y, entre otros muchos temas, también de su profesión.

En este sentido, cuando hablaba de su faceta laborar, Évole le preguntó por el 'Me Too', un movimiento social mediante el que las mujeres hacen públicas sus experiencias de acoso o abuso sexual. Sobre ello, María León fue tajante al decir que «poco me han preguntado para lo que tenían que haber preguntado«.

María León cuenta en 'Lo De Évole' la situación de acoso que sufrió por parte de un director

Profundizando más en este asunto, Évole le preguntó si se había encontrado con alguna situación de este tipo, a lo que María León le respondió que «hubo un director al que le hice tres veces la cobra. Tres veces. 'Chiquillo, que no. ¿Qué haces?' Una situación de vamos a hacer una reunión de guionistas, que tenemos que... Tú, con todo el corazón del mundo, implicándote. Yo me implico mucho en el trabajo; me implico en todo y me gusta el trabajo de guion. Inocente yo, pensaba que era real, que había un trabajo que hacer. Y el trabajo me lo quería hacer a mí«.

María León revela el acoso que sufrió por parte de un director en el programa 'Lo De Évole' La Sexta

Concretando más acerca de la situación que vivió, la actriz sevillana recordó que «me intentó besar, sin venir a cuento. Es tu director, no sé. Y le hice la cobra y le dije '¿qué haces?' Una cosa muy terrorífica. Pero, luego, le mandé un mensaje a mi representante y le digo 'cariño, le acabo de hacer una cobra a fulanito', y le mandé a fulanito el mensaje. No me pidió disculpas. Me pide, por favor, que no lo cuente; se protege. Le da igual lo que ha hecho, él no siente que me ha hecho algo malo a mí, sino que le van a destapar. Le dije que no iba a pasar nada, pero que no iba a volver a suceder. ¿Si era un director conocido en la profesión? Sí«.

No quedó solo en eso el mal rato con este mismo director, pues María afirmó también que «a partir de ahí, yo vi que había una compañera, que era pequeña, y que dejó la profesión; con el mismo director. Y avisé a otra compañera, que le dije 'no me gusta lo que estoy viendo'. Hablamos con la pequeña y dijimos de denunciar las tres juntas, pero la chica nos pidió, por favor, que no«.