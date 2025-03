María León rompe su silencio sobre el incidente con la Policía Local en Sevilla: «Fue terrible»

Había expectación por conocer qué podía decir María León sobre todo lo ocurrido en su incidente con la Policía Local de Sevilla, que ha derivado en una condena con una multa de 5.700 euros por agresión a una agente. Si bien el programa de Jordi Évole en La Sexta se grabó antes de conocerse la sentencia, la actriz fue cuestionada por todo lo sucedido en el hecho que ha acabado derivando en su condena.

«Tengo mis razones por las que no he hablado, por protegerme, sobre todo mi salud mental», señalaba en un primer momento María León, que después apuntillaba que «fue terrible» la experiencia porque llegaba de una noche de celebrar «uno de los proyectos más importantes de mi carrera».

La noche en la que acabó en el suelo, grabando con el móvil y buscando respuestas. #LoDeMaríaLeón pic.twitter.com/k8fQPNu98g — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 30, 2025

La actriz sevillana contaba con detalle su versión de lo que aconteció aquella noche. «Íbamos charlando y el último compañero iba con bicicleta y se salió con una copa en la mano. Lo vemos de lejos y entendemos que no va a pasar nada, pero vemos que viene otro coche de policía. Seguimos esperando y de repente aparece una lechera (furgón policial). Cuando nos acercamos había mucha tensión en ese círculo», adelantaba en su conversación.

Continuaba María León señalando que «preguntamos que qué pasaba y empezaron a empujarnos. Caí al suelo y me asusté, porque no entendí. Y al no entender, empecé a grabar. '¿Por qué nos estáis haciendo esto? Deberíais de protegernos, no violentarnos', dije yo. Y me respondieron: 'en la cultura nos vamos a gastar el dinero'».

El incidente dentro del coche policial

Prosiguió explicando la actriz ante Jordi Évole lo sucedido aquella noche explicando que «me pide el DNI, y le digo que no lo llevo, y me mete en el coche. Yo tengo claustrofobia y le pido a la chica que no me deje allí que tengo claustrofobia. Con las mismas ella se baja y me deja ahí. Grito por angustia y me bajo del coche para coger aire, y dicen 'huye, huye', y yo digo que no voy a huir porque no he hecho nada. Tenía un ataque de ansiedad. Se tiraron tres personas encima mía, me tiraron al suelo».

Tras su traslado a la comisaría, explicaba María León que «yo me agoté y me quedé pachucha. Aparece el señor de antes y me dice: 'esto se puede quedar en nada y tú te puedes ir a tu casa, pero borra los vídeos'. Yo le dije que no, que quiero mis derechos. Se calló y se fue. Me leyeron después los derechos y me dijeron que estaba allí por pegarle una patada y un puñetazo a esa misma chica. Me trasladan y, cuando vi que me metían en una sala, me caigo al suelo, me derrumbo. Entonces apareció un policía Nacional y me llevó a un hospital».

«No me dejaron ni asearme, era denigrante»

Tras el paso por la comisaría de la policía local y el hospital, María León comenta que entonces la trasladaron a una comisaría de la Policía Nacional, a una «celda con rejas», en la que se quedó dormida. Al despertarse «noté que me había bajado la regla del sofocón, así que pedí que me dejaran asearme y no me dejaron. Era muy denigrante».

Una vez un abogado contratado por su hermano Alejandro logró sacarla de la comisaría, la actriz critica que «la prensa ya estaba en la puerta, algo que hizo que me encerrara y me obligó a buscarme un psicólogo».

No piensa ganar el juicio… pero tampoco en rendirse. #LoDeMaríaLeón pic.twitter.com/596xmpBCx5 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 30, 2025

En el transcurso de su charla con Évole la actriz reconoció que entró posteriormente en Masterchef para pagar su abogado en el litigio con la policía sevillana. Evidentemente, en el final de la entrevista, donde aún no conocía la sentencia que se hizo pública hace pocos días, María León reconocía igualmente que «no voy a ganar, pero me siento en la necesidad de resistir. Sé que no voy a ganar, pero un poquito de resistencia… Qué digan lo que quieran, que aquí estoy yo, yo estoy bien».