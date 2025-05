María León reconoce la película suya que no ha visto: «No me gustó la manera en la que este hombre dirigió la película»

María León no suele esquivar las preguntas incómodas, y lo ha vuelto a demostrar en una reciente entrevista en Al cielo con ella, donde ha repasado algunas de sus vivencias más difíciles como actriz.

La sevillana ha sorprendido al confesar que hay películas suyas que ni siquiera ha llegado a ver, y ha puesto nombre propio a una de esas experiencias: el rodaje de Rey Gitano, dirigida por Juanma Bajo Ulloa.

Rey Gitano, la película más incómoda

«Todavía no sabría decirte muy bien por qué, pero no la he visto. Me bastó con vivirlo», aseguró, dejando entrever que el recuerdo de aquel proyecto sigue siendo amargo.

La actriz explicó que aceptó el papel en Rey Gitano con entusiasmo, sobre todo por el elenco femenino que le prometieron. «Recuerdo que me llamó y me impresionó cuando me dijo que tenía un elenco femenino increíble: Charo López, Rosa María Sardá, Bardem... Yo pensaba que iba a ser un honor trabajar con ellas«. Sin embargo, esa expectativa se desvaneció pronto.

«El personaje era muy plano, más culo que cara, sin mucha opinión», comentó con franqueza. Aunque asegura que vivió momentos muy bonitos, especialmente con Rosa María Sardá, el recuerdo general del rodaje está marcado por la negativa actitud del director.

@alcieloconella_rtve Hay películas que María León (@marialeonbarrios) ha hecho que no ha visto, pero algunas tienen un porqué. Nos lo cuenta en el programa de hoy, que podréis ver en sesión doble de Al cielo con ella en @la2_rtve y @rtveplay ♬ sonido original - Al cielo con ella

Duras críticas a Ulloa

«No me gustó nada la manera en la que este hombre dirigió la película», sentenció. María fue más allá al denunciar que Juanma Bajo Ulloa tuvo comportamientos poco profesionales y respetuosos con todo el equipo: «Ese señor tuvo muy malas maneras con todo el rodaje».

Uno de los momentos que más le dolió fue ver cómo trataban a Rosa María Sardá, a quien define como «una señora, una profesional con mayúsculas». Según María, «se permitió hablarle de formas que no eran justas ni humanas. Todo el equipo sintió su actitud de superioridad, basada en el miedo».

Pese a esta experiencia, María León aseguró que no ha perdido la pasión por su oficio: «A mí me gusta el proceso, el resultado es otra historia». Con esta frase, la actriz sevillana deja claro que, por encima de todo, lo que le llena es el camino artístico, aunque no siempre el destino cumpla con lo prometido.