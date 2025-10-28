Suscríbete a
ABC Premium

derecho

Un libro recorre cinco siglos de historia de la Facultad de Derecho de Sevilla y plasma testimonios de sus protagonistas

Presentan en la Fundación Cajasol la obra 'Maestro del Derecho', dos volúmenes coordinados por Alfonso Castro y Víctor J. Vázquez

Alfonso Castro se presenta a dirigir la Universidad de Sevilla: «El rector quería perpetuarse en el poder»

Sebastián Martín, Antonio Pulido, Alfonso Castro y Víctor J. Vázquez en la presentación de 'Maestros del Derecho'
Sebastián Martín, Antonio Pulido, Alfonso Castro y Víctor J. Vázquez en la presentación de 'Maestros del Derecho' Víctor rodríguez
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El teatro Cajasol ha sido escenario este martes de la presentación del libro 'Maestros del Derecho. Cinco siglos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla', obra en dos volúmenes que ha sido coordinada por Alfonso Castro y Víctor J. ... Vázquez y que ha publicado la Fundación Cajasol en colaboración con la Universidad de Sevilla. Se trata de un estudio que en su primer tomo hace un recorrido por los cinco siglos de una facultad que ha sido un referente en Europa. En el segundo volumen se plasman quince entrevistas que a maestros destacados de la Facultad de Derecho de la Hispalense como Manuel Olivencia o Javier Pérez Royo, entre otros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app