Alfonso Castro se presenta a dirigir la Universidad de Sevilla: «El rector quería perpetuarse en el poder»

Llevaba meses deshojando la margarita. Y finalmente se quedó con el sí. El catedrático de Derecho Romano y ex decano de la facultad de Derecho, Alfonso Castro, aspirará a ser rector de la Universidad de Sevilla en las próximas elecciones que tendrán lugar a ... finales del próximo mes de octubre.

Castro, cuyo nombre lleva en las quinielas para suceder a Miguel Ángel Castro desde hace varios años, ha esperado hasta el último momento para presentar su candidatura en las primeras elecciones que tendrán lugar en la Hispalense por sufragio universal ponderado en veinte años. Este martes lo hace oficial en en el rectorado, el día que expira el plazo oficial para ello.

Lo hace porque, según asegura a ABC, se lo estaba pidiendo mucha gente y si no diera el paso «decepcionaría a muchos» que han confiado en él. Pero, sobre todo, porque considera que la Universidad de Sevilla «necesita un cambio real y no cosmético profundo» que proceda de universitarios «sin vinculaciones espurias» y a los que sólo les mueva el interés por mejorar una institución con más de 500 años. «Hay que cambiar muchas cosas», proclama.

Pese a llevar el mismo apellido que el actual rector no tiene nada que ver con Miguel Angel Castro. No oculta que es el más crítico de los siete candidatos que se presentan y, de hecho. cree que éste quería «perpetuarse en el poder». Por eso cuando se le pregunta, lo deja claro: «Yo era crítico en la travesía del desierto y cuando prácticamente nadie era crítico. Ahora parece que nadie conoce al rector, ni siquiera sus vicerrectores«, afirma.

A sus 55 años, el que fuera decano de Derecho de la Universidad de Sevilla, presidente de la Confederación de Decanos de España y unos de los catedráticos más jóvenes de la Hispalense, recuerda su trayectoria como defensor del sufragio universal ponderado. «Lo defendía cuando poca gente lo hacía y en todos los ámbitos«, aclara. Por eso ahora se congratula de que el próximo rector de la US se vaya a elegir por sufragio universal ponderado y tiene claro que si no hubiera ese sufragio no habría, como hay, siete candidaturas. «Habría una o dos y ya sabemos cual hubiese ganado», apunta.

«La Universidad de Sevilla tiene un problema económico que hay que desentrañar bien»

¿El principal problema actual de la Universidad de Sevilla? A su juicio, además de tener «un problema económico que hay que desentrañar bien», existe «un frentismo artificial» frente a otras instituciones. «Hay un problema de burocratización absoluta», recalca. Su empeño será la necesidad de descentralizar el rectorado desde su experiencia como decano que fue. «Lo que han hecho es diseñar estructuras para perpetuarse en el poder» dice.

Y en esa línea insiste cuando se le pregunta por la gestión de Miguel Ángel Castro. «Ha estado pensada para perpetuarse en el poder y ajena a los verdaderos intereses de la comunidad universitaria«, recalca insistiendo en que después de diez años de gestión de Castro, hacen falta muchas cosas. Pero, sobre todo, un equipo »sin deudas, sin clientelismos, con transparencia y espíritu universitario«

Y sobre las que serían las primeras medidas a poner en marcha si logra ser rector, Castro cree que lo primero que hay que hacer es «desburocratizar» la universidad en todos los ámbitos. En el de la investigación y de la transferencia. Pero también «desprecarizar» a la plantilla porque los profesores se quejan de que cobran mal.

¿Y qué hay de los rankings internacionales en los que la Universidad de Sevilla no sale bien parada? En este punto Alfonso Castro lo reconoce: «No nos podemos comparar con Harvard o Princeton porque juegan en otras ligas». Para él, sería lo lógico hacerlo con otras de tamaño similar a la Hispalense. Por eso considera que a esos rankings, hay que darle el valor que tienen y compararse con otras similares como Nápoles o Granada, del mismo entorno y que juegan «con reglas parecidas».

En cuanto a la compensatoria (el sistema que concede un aprobado de gracia cuando queda una asignatura para aprobar y que tienen numerosas universidades de España), el candidato no lo tiene claro. «Eso exige un debate profundo y una reflexión con todos los agentes, no sólo con los estudiantes», dice. Para implantarlo haría falta lograr el consenso de la comunidad universitaria.

¿Fuga de talentos'? «A un ingeniero de Sevilla lo reclaman en cualquier sitio y los licenciados en Derecho son los más solicitados por las empresas»

La fuga de talentos, los miles de egresados que se marchan tras sacar el título en la US, Castro lo ve como un problema que «desborda» a la Universidad de Sevilla, pero es partidario de mirarlo desde otro punto de vista. «Nuestros títulos tienen magnetismo porque hay facultades extraordinarias con prestigios acrisolados. A un ingeniero de Sevilla lo reclaman en cualquier sitio y los licenciados en Derecho en Sevilla son los más reclamados por las empresas. Hay que mirar las dos perspectivas.

Cuando se le pregunta por la privada y por la batalla emprendida por Miguel Ángel Castro contra las nuevas titulaciones, el candidato dice que no es inteligente atacarlas aunque reivindica la superioridad de las universidades públicas, sobre todo a nivel de grado. «Si tu quieres que tu hijo salga bien formado, lo mejor que puedes hacer es enviarlo a una universidad pública. Ahí es donde lo van a formar mejor«, dice recordando que tienen el mejor profesorado. Además reivindica que »se cumplan los moldes« a la hora de crear universidades nuevas y advierte de que en otras comunidades como el caso de Madrid »han proliferado« en exceso las privadas.