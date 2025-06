Conejo-Mir sobre la huelga de médicos: «Los 100 euros al día que se pagan en la sanidad pública es lo que se cobra por ver a un solo paciente en una consulta privada»

Julián Conejo-Mir dirige la Unidad de Dermatología del Virgen del Rocío de Sevilla, considerada una de las mejores de España y que acaba de cumplir 50 años de vida. Aunque ya ha anunciado a sus compañeros que abandona la sanidad pública después de más ... de 40 años de ejercicio profesional (continuará en la privada e investigando el cáncer de piel), se pronuncia con contundencia sobre el paro convocado por los médicos españoles para los próximos días.

-¿La huelga está justificada?

-Está más que justificada. Lo increíble es que los médicos sólo hayamos hecho tres huelgas en los últimos treinta años. No puede ser que se sigan haciendo contratos de un mes y que el Estado les ofrezca de por vida un sueldo de 2.400 euros al mes, al que sólo se le van a sumar los trienios o un complemento de destino por ser jefe.

¿Esa es la razón de que tantos profesionales trabajen por las tardes en la sanidad privada?

- El 60 por ciento de los médicos actuales comparte la sanidad pública y la privada pero hace quince años el 70 o el 80 por ciento de los médicos estaban exclusivamente en la pública.

-Es decir, cada vez más médicos de la sanidad pública se van a la sanidad privada o compatibilizan ambas. ¿Por qué?

-Por la inestabilidad de los contratos en la sanidad pública. No hay contratos indefinidos y hay muchos para sustituir bajas maternales o de otro tipo o por reducciones de jornada o para sustituciones de verano. Y lo que se le paga a un médico en la sanidad pública, unos cien euros al día, es lo que cobra un médico en la sanidad privada por ver a un solo paciente.

-¿Qué le dicen sus residentes cuando acaban su residencia en el hospital?

-Me dicen que les ofrecen a lo mejor un contrato a media jornada, unos 1.500 euros al mes. Y que eso es lo que ganan trabajando dos días en la sanidad privada. No hay discusión. Y un cirujano plástico, por ejemplo, en una sola intervención gana más que lo que cobra en nuestro hospital público en todo un mes haciendo maravillas.

-¿Y qué pasa con las guardias?

-Creo que es algo natural tener un descanso después de una guardia o que contraten a los médicos de una forma digna. En fin, que el Estado nos considere funcionarios con derechos. A un administrativo se le dan todas las atribuciones, cosa que el Estado no les da a los médicos.

-¿A qué atribuciones se refiere exactamente?

-Por ejemplo, no se nos dan los turnos salientes de guardia. Un médico tiene 8 horas de trabajo asistencial pero también se tiene que formar, investigar y enseñar, y tienen que dedicar su tiempo libre a eso. Eso no lo hace un abogado o un economista. Y a eso no hay derecho. Deben reconocerse esas horas de trabajo y el Estado debe garantizar no sólo que tú veas a los pacientes sino tu formación personal en tu horario de trabajo.

-Usted tiene a un hija en Australia. ¿Cómo se organizan allí?

-Empiezan a trabajar a las 7 de la mañana y acaban a la 5 de la tarde. Y a partir de ese momento está terminantemente prohibido llevarte trabajo a casa y hablar de cosas laborales con tu jefe o compañeros a partir de esa hora. Hacerlo se considera acoso laboral y no hay nada que no pueda esperar a las ocho de la mañana del día siguiente.

-¿Es el modelo que defiende para España?

-Es el modelo que va a llegar. La gente joven tiene la razón en esto. Es la evolución natural y los médicos y otros profesionales van a seguir buscando más tiempo personal para ellos, no para su trabajo, que deben ser ocho horas al día. La vocación está en las ocho horas que yo trabajo, no en el resto de las horas del día.

-¿La inteligencia artificial va a ayudar en esto?

-Sin duda, porque nos va a quitar trabajo tedioso o repetitivo y nos va a permitir dedicar más tiempo a ver a nuestros pacientes. No a ver más pacientes porque más de 30 al día no se pueden ver, sino a verlos mejor.

-¿Verlos con tan poco tiempo lleva a cometer errores médicos?

-Sí, y esto evitará errores médicos. La IA comunicará automáticamente a los pacientes los resultados de los análisis.