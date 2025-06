«El colapso de los centros de salud ha bloqueado las consultas en los hospitales públicos y ahora también en los privados»

Julián Conejo-Mir dirige la Unidad de Dermatología del Virgen del Rocío de Sevilla y es catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Ha dirigido la Academia Española de Dermatología y está considerado uno de los mejores dermatólogos españoles. Ha organizado ... más de 30 congresos nacionales e internacionales y obtenido más de una veintena de premios a su excelencia profesional.

¿Cómo están repercutiendo los problemas de los centros de salud en los hospitales?

-Atención Primaria se ha bloqueado porque sus médicos no pueden ver a 60 pacientes al día y están enviando a muchos pacientes a los especialistas. Esto ha bloqueado prácticamente todas las especialidades en los hospitales públicos, a pesar de que trabajamos a destajo. Y este bloqueo está causando un efecto dominó en la sanidad privada. Ahora mismo está todo bloqueado.

-Antes un paciente con una póliza privada de salud podía ver a un especialista casi al día siguiente de solicitar la consulta.

-Esto ya no es así. Ahora también hay largas esperas para ver a un especialista en la privada. Esto demuestra la importancia de la Atención Primaria. Si se hubiera cuidado desde el principio, se hubiera evitado este efecto dominó. Y las medidas que se tomen para contar con más médicos de familia en España no se van a notar hasta dentro de diez u once años.

-¿Usted tiene algún seguro médico privado?

-Sí. Y ahora, cuando necesito que me vea un especialista, tengo que pedir cita a una consulta privada pura, porque mi seguro también está colapsado y no puedo esperar tanto. Y se da la circunstancia de que a los médicos les están ofreciendo 15 euros por consulta cuando el paciente viene por una compañía, mientras cobra 100, 120 ó 150 euros, según la especialidad, por ver al mismo paciente en una consulta privada. Conozco mucha gente que se está teniendo que gastar mucho dinero para que le vea un médico en su consulta privada.

-¿Esto tiene solución a corto plazo?

-Es muy difícil que se pueda arreglar la Atención Primaria a corto plazo porque no hay médicos. Pero también hay que decir que los requerimentos de salud de la población han cambiado. Antes la gente iba al médico cuando tenía una enfermedad y ahora van por eso y también por otras cosas, especialmente desde el Covid para acá. Ahora no van solo cuando están malos sino por prevención. A los médicos llegan ahora personas que acuden a las consultas porque no quieren quedarse calvos o porque no quieren envejecer o no quieren tener artrosis. Ahora se ha multiplicado el número de consultas por estos motivos relacionados con la prevención.

-Supongo que el envejecimiento de la población también contribuirá a la saturación de las consultas...

Sí. Pero esto que le cuento se ha agudizado en los últimos dos o tres años y el envejecimiento de la población es progresivo.