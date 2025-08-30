El grafiti de SFDK lleva borrado más de un año por petición de los vecinos

El grafiti de los famosos raperos SFDK en su barrio de Pino Montano, difundido en múltiples fotos y vídeos del dúo hispalense y actualmente en boga por su borrado a manos del servicio del Ayuntamiento de Sevilla encargado de limpiar las pintadas vandálicas, lleva ... en realidad eliminado de su muro de ladrillo visto desde junio del año pasado con plena autorización de la propiedad privada del bloque de viviendas donde fue trazado.

En concreto, la ficha correspondiente a esta actuación del servicio municipal de limpieza de pintadas refleja que el mencionado grafiti, cuya desaparición ha saltado al debate público tras avisar de la misma un vecino de Pino Montano en las redes sociales, fue eliminado el 13 de junio de 2024 con la autorización de la propiedad correspondiente al mencionado bloque de viviendas, sin que pesase ningún tipo de figura de protección según el documento.

El icónico grafiti, considerado un lugar identitario del propio barrio que vio crecer al mítico dúo, fue eliminado por el servicio municipal contra las pintadas precisamente a petición vecinal, según el Ayuntamiento, que ante el debate suscitado por esta actuación ha asegurado que dispondrá un grafiti similar en honor a SFDK también en Pino Montano, mientras el PSOE, principal grupo de oposición, pide de su lado un mecanismo de protección para grafitis históricos e icónicos con criterios claros«.

El mural, que mostraba las letras 'SFDK' con la estética propia de los grafitis urbanos, ha figurado en fotos y vídeos de los raperos desde hace 25 años, cuando salió su segundo álbum, 'Desde los chiqueros', según declaraba el propio Acción Sánchez en una entrevista a ABC. Además, su siguiente trabajo, 'Odisea en el Lodo', fechado en el año 2001, se grabó en ese mismo bloque.

El Ayuntamiento se puso el miércoles en contacto con el propio grupo, que reconoció no haberse sentido herido en ningún momento por tal cuestión, hasta el punto de que ni Zatu ni Óscar Sánchez conocían que dicha pintada hubiese perdurado hasta 2024 al ser de principios de siglo, independientemente de la que se les erigió en la gran imagen que copa parte de la SE-30.