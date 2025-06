Francisco, presidente del Grupo Díaz Cadenas: «Mi madre no sabía sumar ni restar cuando se casó y sacó adelante a sus ocho hijos con su inteligencia»

Francisco Díaz Cadenas es el hijo mayor de Aurora Cadenas y presidente del Grupo Díaz Cadenas, una cadena de distribución alimentaria nacida en la localidad sevillana de La Lantejuela que factura casi 70 millones de euros y da empleo a 380 personas. Aurora acaba de ... cumplir 80 años y la Cámara de Comercio de Sevilla la ha distinguido con el galardón 'Trayectoria Empresarial' por «su ejemplo de liderazgo», un premio que se une al XIX Reconocimiento a la Mujer Empresaria Sevillana que le concedió el Foro Prodetur por su contribución al desarrollo económico de la provincia. La presidenta honorífica del Grupo Díaz Cadenas tuvo que dejar la escuela con muy pocos años para trabajar en el campo recogiendo aceituna y empezó con una pequeña tienda de alimentación en su pueblo, de sólo 3.800 habitantes. Con la ayuda de Francisco y el resto de sus hijos puso los cimientos del grupo alimentario, referente en Sevilla en su sector.

-Usted tenía 14 años cuando murió su padre y ha contado que ese día «ni el mejor catedrático del mundo habría lanzado un mensaje tan claro, directo e importante como el que les lanzó su madre.

Francisco Díaz Cadenas: Mi madre se ha batido el cobre con nosotros y ha sacado a ocho hijos adelante, además del negocio. En su vida todo lo que ha hecho es trabajar, trabajar y trabajar. Ella ha nos ha inculcado la unión de la familia y ha evitado conflictos o diferencias entre nosotros. Su labor ha sido imprescindible, además tiene una inteligencia natural y una capacidad organizativa muy importante, aunque lo que ha labrado mejor que nadie es la unión de los hermanos. Detecta cualquier posible conflicto, sólo con un par de preguntas controla cómo vamos.

-Y todos siguen viviendo en La Lantejuela, a pesar de la expansión de la empresa. ¿Por qué?

Aurora Cadenas, madre de Francisco: Todos mis hijos y yo seguimos viviendo en La Lantejuela. porque en el pueblo se vive más tranquilo y te alcanzan más las cosas.

-Dice Manu Sánchez sobre Sevilla que «a Madrid hay que ir, pero no irse». ¿Es lo que dicen ustedes sobre La Lantejuela y Sevilla?

-Francisco Díaz Cadenas: Tenemos oficina en Sevilla y tanto mis hermanos como yo tenemos que venir aquí casi todos los días. Pero la ventaja de vivir en el pueblo es grande, la tranquilidad que hay. Cuesta renunciar a eso.

-Aurora Cadenas: He visto mucho fútbol desde pequeña y venimos mucho a ver al estadio del Sevilla F.C. Entre sobrinos, nietos y demás, hay 34 familias, todas sevillistas. Pero hay tres niños que son del Betis y eso también es bonito (risas).

-¿Cómo creció la empresa?

-Francisco Díaz Cadenas: Hemos ido creciendo poco a poco. En mi caso, igual que mis hermanos, empecé a trabajar a los 8 años repartiendo cerveza con un carro. Le metía ocho cajas de cervezas y cuando las vendía, metía otras ocho. Cuando tenía 14, falleció mi padre y ahí empecé ya a repartir cerveza en el pueblo sin carné de conducir. No es que fuésemos Superman, los amigos de mi clase también iban a coger aceituna, algodón o tabaco. A nosotros nos tocó en el ámbito del comercio, que es lo que hemos hecho toda la vida. Mi madre decía que si no amas lo que haces y no le pones esa pasión, es más difícil. No digo que sea imposible, pero sí que es verdad que si amas lo que haces y le pones esa pasión, aunque no tengas estudios, se contrapesa. Mi madre, cuando se casó, no sabía sumar y restar. A ella le enseñó mi padre.

-Aurora Cadenas: Yo estuve muy poco tiempo en el colegio. Recuerdo que no había libros, tenía yo entonces 6 ó 7 años. La maestra escribía en la pizarra y decía ven tú y copia esta cuenta. Lo único que nos enseñaban era a sumar y restar. No había libro, no había libreta, no había lápiz, no había nada. La maestra ponía algo en la pizarra y nosotros salíamos a hacer la las cuentas que ella había puesto.

-¿Conducía una camioneta con 14 años?

Francisco Díaz Cadenas: Sí, iba con mi hermano, que tenía 12. Teníamos que repartir cerveza y seguir trabajando tras la muerte de mi padre. Un día nos paró un cabo de la Guardia Civil en Marchena y nos pidió el carné de identidad. No teníamos carné de identidad y carné de conducir, menos todavía. Teníamos los papeles de la ITV y los del seguro, pero no los llevábamos. Le dije al agente que mi padre acababa de fallecer y que estábamos liquidando el negocio. Miraron atrás y vieron que estaba lleno de cajas de cerveza y nos llevaron al cuartel. Nada más llegar allí, el superior del cabo le preguntó cómo podía conducir un niño como yo una camioneta y el hombre, con gran honradez, le dijo que me veía a mi hermano y a mí todos los días repartiendo las cajas de cerveza y que en La Lantejuela «hacemos la vista gorda por la situación de la familia». Y añadió a su superior: «Así que haga usted con ellos lo que quiera y conmigo también». Al final nos dejaron salir del cuartel sin ninguna multa y este cabo, al que le estamos muy agradecidos, me animó a que me sacara el carné de conducir. Pero no tenía la edad y estuve cuatro años así hasta que cumplí los 18, que me lo saqué. Le estamos también muy agradecidos a todo el pueblo de La Lantejuela, nos lo compraban todo a nosotros cuando murió mi padre. Nos ayudaron mucho.

-¿Cómo era su padre?

-Mi padre era un hombre muy trabajador y muy perfeccionista. Él también nos inculcó la cultura del trabajo todo lo que pudo en el poco tiempo que vivió.