La Exposición de Dulces de Conventos agota existencias con más de 24.000 cajas vendidas a miles de sevillanos y turistas

"Éxito total" de la emblemática muestra en el Palacio Gótico del Alcázar como uno de los hitos del comienzo de la Navidad

Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

La tradicional exposición de Dulces de Conventos que cada año acoge el Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla ha agotado sus existencias a las 12.00 horas de este domingo, último día de la muestra y festividad de la Inmaculada Concepción, tras vender ... más de 24.000 cajas de bizcochos marroquíes, pestiños, yemas, mantecados y otras delicias, a miles y miles de sevillanos y turistas.

