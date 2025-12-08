La Exposición de Dulces de Conventos agota existencias con más de 24.000 cajas vendidas a miles de sevillanos y turistas

La tradicional exposición de Dulces de Conventos que cada año acoge el Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla ha agotado sus existencias a las 12.00 horas de este domingo, último día de la muestra y festividad de la Inmaculada Concepción, tras vender ... más de 24.000 cajas de bizcochos marroquíes, pestiños, yemas, mantecados y otras delicias, a miles y miles de sevillanos y turistas.

Participaban un total de 19 conventos, doce de la provincia y siete de la capital, con hasta 270 variedades de productos en esta cita obligada de la Navidad hispalense.

Claudia Hernández, miembro del equipo de voluntarios que participaba en esta exposición abierta desde la tarde del pasado viernes hasta este domingo, ha explicado a este periódico que una vez más, la muestra ha sido «un éxito total», como lo demuestra el hecho de haber agotado todos los productos incluso horas de antes de finalizar el horario de venta de la última jornada y la gran cantidad de público que ha acudido, como cada año, a esta tradicional cita navideña.

Dato revelador el que ha aportado acerca de la primera jornada, la del viernes 5 de diciembre, porque en sólo tres horas después de la apertura de la muestra, fueron vendidos casi el 25 por ciento de los productos disponibles.

Mucha asistencia pero sin colas

Según sus palabras, han sido «miles» los sevillanos y además turistas que han visitado la XLI Exposición y Venta de Dulces de Conventos de Clausura en el Palacio Gótico del Real Alcázar, con especial asistencia de visitantes italianos entre el público foráneo, por cierto. La asistencia de público ha sido fluida, escalonada, con lo que la ausencia de colas ha facilitado comodidad a la hora de visitar los expositores y realizar las compras. Entre los asistentes, por cierto, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, apoyando con su presencia el evento.

Los turistas, según destacaba Claudia Hernández, han prestado especial atención a los productos del convento de San Leandro, después de que el diario estadounidense The New York Times publicase recientemente un artículo sobre sus sabrosas yemas. Una promoción que han sabido aprovechar en el citado monasterio, según Claudia Hernández, con una copia impresa del citado artículo periodístico para visibilizar cómo su célebre dulce ha saltado a la palestra internacional.

Pero sobre todo, Claudia Hernández ha querido agradecer el papel jugado por «el público fiel de Sevilla», que tiene por tradición acudir a esta emblemática muestra,

Y como «hay gustos para todo y dulces para todos los gustos», según explicaba Claudia Hernández, lo cierto es que el público ha comprado absolutamente todo el género puesto a la venta estos días, agotando las más de 24.000 cajas de diversos tamaños y pesos que han sido puestas a la venta en el Palacio Gótico del Alcázar.

Los bizcochos marroquíes y las gotitas de Santa Inés han figurado entre los productos más demandados

Especialmente apreciados han sido los bizcochos marroquíes y las gotitas de Santa Inés, así como los pestiños, mantecados, trufas y yemas, porque con sólo acercarse al Palacio Gótico «ya se percibía el olor a chocolate, canela, limón o almendra», o sea a Navidad, porque esta tradicional muestra es uno de los hitos que marca el comienzo de este periodo tan especial.

Los ingresos conseguidos durante esta exposición son los más fuertes del año para las religiosas, de ahí la importancia de esta muestra para la vida de los cenobios sevillanos.

Precisamente por eso, Claudia Hernández ha destacado que las monjas de estos conventos «viven de su trabajo» de repostería, por lo que ha recordado que estos productos tan demandados en estas fechas y de tanto disfrute al paladar «están disponibles todo el año en los tornos» de los monasterios.