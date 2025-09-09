El edificio de la Telefónica de Bami se demolerá para edificar medio centenar de pisos

Urbanismo se encuentra preparando un Estudio de Ordenación para la demolición de la central de Telefónica de la calle Bami número 31 para edificar un bloque de pisos con dos plantas subterráneas de garaje según señala Grupo Joly. Este proyecto forma parte del desbloqueo que ya anunció ABC de Sevilla de 13 grandes solares de Sevilla que estaban sin uso desde hace décadas.

Por ejemplo, se está trabajando en la ordenación de la zona norte de la antigua fábrica de Altadis para la plaza de las Cigarreras, reforzando la orilla este del río con la pasarela. Se cambia parcialmente el uso de la parcela calificada de equipamiento privado –el Cubo–, definiendo un espacio no edificable en planta baja e introduciendo Servicios Terciarios en 4.620 m2 detraídos de los privados. También, en el solar de las banderas junto a Torre Sevilla, en el Canal de la Expo, en el Benito Villamarín, en el Sánchez Pizjuán, en una parcela de la Junta de Andalucía en la que se planificó la construcción de la sede de la Consejería de Fomento, que finalmente fue edificada en Santa Justa; en un solar junto a la Ronda del Tamarguillo que permitirá la finalización de la urbanización de la calle Avión Cuatro Vientos; en la avenida Vía Apia; en la calle Jerusalén, número 15; en San Jacinto, número 44; en la calle Afrodita, 2, y en Su Eminencia, 10.

En la información publicada en enero, el gobierno de José Luis Sanz estaba agilizando la tramitación urbanística de estas parcelas, que acogerán en su mayoría nuevos usos residenciales con casi 1.000 viviendas y se comentaba que la Gerencia también trabajaba en otros terrenos de la ciudad con el mismo fin como el Puesto de los Monos o el solar de Porcelanosa.

En el expediente, se explica que la actuación de Bami es aumentar la edificabilidad de la parcela de 2.695 metros cuadrados a 4.270 manteniendo el uso residencial previsto por el Plan General de Ordenación Urbana, así como la altura, de tres plantas a cinco más ático. Estos nuevos parámetros urbanísticos aumentan los futuros pisos de 32 a 50 viviendas.

El impacto visual y acústico ha sido significativo y no acorde con las características del entorno residencial. «La demolición de estas estructuras y la construcción de nuevas edificaciones residenciales permitirá una mejor integración visual y funcional de la construcción, mejorando la calidad de vida de los residentes y reduciendo la contaminación visual y acústica», según Grupo Joly.

Demolición del actual edificio

En el Estudio de Ordenación se detalla que se permitirá la adecuación de la edificación a las existentes predominantemente en el entorno para mejorar el paisaje urbano y al bienestar de la comunidad. Asimismo, la alternativa implica la demolición del actual edificio, posibilitando la construcción de un edificio con una ocupación lógica y acorde a las crujías edificatorias del uso residencial del entorno.

En el documento se pone de manifiesto que «es importante destacar que esta nueva ordenación permite construir dos plantas de garaje bajo rasante para cumplir con la ratio mínima de una plaza cada 75 metros cuadrados requerida por el plan general para uso vivienda, aliviando así la presión de la falta de aparcamiento en el entorno».

También, se está analizando una propuesta para levantar un edificio residencial en la avenida Manuel Siurot en el espacio ocupado desde hace cinco años por una gasolinera y una cadena de comida rápida. El promotor tiene que retocar un Estudio de Ordenación que fue inadmitido porque los técnicos señalaron que no se justifica la actuación de mejora urbana y obvia el análisis de la singularidad del entorno, según Joly.

En el documento se expone que la parcela genera conflictos urbanos significativos porque hay una cadena de comida rápida y una gasolinera. La presencia de ésta se hace en una zona de actividades incompatibles con el entorno, así como la manipulación de hidrocarburos.