Sale ardiendo la parcela abandonada del antiguo Palenque de la Expo 92 Los bomberos sofocan las llamas, declaradas en la maleza del entorno, y que no han afectado a los edificios a medio construir que son hogar de indigentes

La parcela de la Cartuja que otrora albergase el emblemático Palenque de la exposición universal de 1992 ha sido este viernes el escenario de un incendio que ha obligado a movilizar a los bomberos del servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios del Ayuntamiento hispalense.

Las llamas han afectado así al interior de esta parcela situada en el Camino de los Descubrimientos, que cuenta con una superficie de 11.247 metros cuadrados y que además de estar en situación de abandono y poblada de maleza, sufre frecuentes intrusiones y es lugar de pernoctas de personas sin hogar.

El antiguo y emblemático Palenque de la Expo 92, diseñado inicialmente con una temporalidad efímera para acoger eventos durante la muestra universal, fue finalmente derribado en 2007, después de que acogiese el último acto musical el 14 de octubre de 2006.

Entonces, la Sociedad Estatal de Gestión de Activos (Agesa) anunciaba que la parcela acogería la edificación de un centro empresarial dedicado a la innovación, siendo ya entonces la última parcela libre del parque tecnológico de la Cartuja.

No obstante, después de que la citada parcela fuese objeto de venta por parte de la Junta como titular de los suelos, la Administración andaluza anunciaba en 2023 su decisión de destinar la finca a un nuevo Centro de Proceso de Datos, con visos a que las obras comenzasen en enero de este año 2025.

En cualquier caso, el incendio declarado este viernes en el interior de la parcela surge después de que días atrás ya ardiese una palmera. Las llamas no han afectado a los edificios colindantes, pertenecientes a las empresas Ayesa e Insur, pero sí han generado una columna de humo, siendo combatidas por los bomberos para su extinción.