Cuidado si conduces por Sevilla: invadir este carril te puede costar 260 euros de multa

Desde el 1 de julio, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado un sistema de cámaras inteligentes que multan automáticamente a los conductores que circulen sin autorización por los carriles bus-taxi. Dicha medida se puso en marcha con el objetivo de impedir ... el uso indebido de estos carriles y mejorar la fluidez del transporte público en las principales vías de la ciudad.

Por otra parte, además de proteger los carriles bus tradicionales, este sistema tiene un papel esencial en el funcionamiento del tranvibús, la nueva línea que por el momento conecta Nervión con Sevilla Este. Con lo cual, este sistema de vigilancia digital se presenta como la única garantía real para preservar la exclusividad de los carriles destinados al transporte público y evitar el colapso del tráfico urbano, especialmente en las horas punta.

La invasión de los carriles bus se ha consolidado como una de las infracciones más frecuentes entre los sevillanos. Desde que entró en funcionamiento el nuevo sistema de cámaras, los cales vigilan once puntos de control en la capital hispalense, la Delegación de Movilidad ha contabilizado más de 40.500 sanciones en solo dos meses a vehículos privados que circularon sin permiso por estos carriles reservados.

Estas son las zonas en las que se ponen más multas por invadir el carril bus en Sevilla Calle Arjona, frente a la Plaza de la Legión y la estación de autobuses de Plaza de Armas: 17.905 vehículos en los dos primeros meses (45% del total de multas contabilizadas).

Puente del Cristo de la Expiración: 6.642 sanciones en los dos primeros meses.

Paseo de Colón, frente a la intersección con la calle Antonia Díaz: 5.108 sanciones en los dos primeros meses.

El elevado número de expedientes refleja hasta qué punto esta práctica estaba extendida en la ciudad, donde muchos conductores usaban estos tramos como atajos en horas punta. En total, el Ayuntamiento ha logrado una recaudación de 10,5 millones de euros en apenas ocho semanas, una cifra que demuestra la magnitud del problema y la eficacia del control automatizado.

El uso indebido de los carriles reservados (ya sea para circular, detenerse o aparcar) está prohibido por el artículo 54 de la Ordenanza Municipal de Circulación, vigente desde 2014. Hasta ahora, la Policía Local podía sancionar directamente a los conductores que incumplieran la norma, pero con la incorporación de las cámaras inteligentes, el proceso se ha automatizado y ampliado su alcance.

Concretamente, la multa por invadir un carril bus en Sevilla asciende a 260 euros, una cantidad que puede incrementarse hasta un 30% adicional si no se paga dentro del plazo establecido. Las nuevas cámaras permiten detectar y tramitar estas infracciones sin necesidad de intervención directa de los agentes, agilizando el control y asegurando que las sanciones se apliquen de forma sistemática.