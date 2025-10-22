Suscríbete a
Cuidado si conduces por Sevilla: invadir este carril te puede costar 260 euros de multa

En dos meses, el Ayuntamiento ya ha recaudado 10,5 millones debido a las sanciones impuestas por cometer esta infracción

Más de la mitad de la obra del carril bus-VAO entre Sevilla y el Aljarafe norte está ya ejecutada

El tranvibús 'triunfa' en Sevilla Este y llega a los 35.000 viajeros en su primera semana

Imagen de un autobús circulando por un carril bus en Sevilla
Imagen de un autobús circulando por un carril bus en Sevilla Tussam
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Desde el 1 de julio, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado un sistema de cámaras inteligentes que multan automáticamente a los conductores que circulen sin autorización por los carriles bus-taxi. Dicha medida se puso en marcha con el objetivo de impedir ... el uso indebido de estos carriles y mejorar la fluidez del transporte público en las principales vías de la ciudad.

