El tranvibús 'triunfa' en Sevilla Este y llega a los 35.000 viajeros en su primera semana

El Ayuntamiento asegura que el servicio se ha prestado «sin incidencias» y con los niveles de puntualidad y regularidad «más altos» de Tussam

El tranvibús entre Sevilla Este y Nervión comenzó a funcionar el pasado 29 de septiembre
El tranvibús entre Sevilla Este y Nervión comenzó a funcionar el pasado 29 de septiembre EP
Mario Daza

En su primera semana de funcionamiento, el tranvibús de Sevilla Este se ha convertido en una de las opciones de transporte más demandadas entre los usuarios de Tussam. Según la información facilitada desde la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla a este periódico, ... desde el lunes 29 de septiembre (la jornada en el que se estrenó el BTR) hasta este domingo 5 de octubre, entre 33.000 y 35.000 sevillanos han hecho uso de la línea TB1, que conecta los tres barrios del Distrito Este con los alrededores de Nervión en poco más de 30 minutos.

