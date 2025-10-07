El tranvibús 'triunfa' en Sevilla Este y llega a los 35.000 viajeros en su primera semana

En su primera semana de funcionamiento, el tranvibús de Sevilla Este se ha convertido en una de las opciones de transporte más demandadas entre los usuarios de Tussam. Según la información facilitada desde la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla a este periódico, ... desde el lunes 29 de septiembre (la jornada en el que se estrenó el BTR) hasta este domingo 5 de octubre, entre 33.000 y 35.000 sevillanos han hecho uso de la línea TB1, que conecta los tres barrios del Distrito Este con los alrededores de Nervión en poco más de 30 minutos.

En concreto, la demanda media diaria se ha situado en unos 5.900 viajeros durante las jornadas laborales. En un principio, las previsiones que anunció el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, hablaban de que el número de pasajeros al día sería inicialmente de entre 8.000 y 9.000 personas y que esta cantidad crecería hasta rozar los 18.000 sevillanos a partir del verano de 2026, fecha en la que se prevé que llegue hasta la Plaza del Duque. Por el momento, las estadísticas son menores, pero se estima que en cuestión de tiempo que los vecinos de Sevilla Este se acostumbren a este nuevo sistema de transportes. De hecho, durante la primera semana ha sido gratuito con el objetivo de que los potenciales usuarios se familiaricen con él.

La puesta en marcha del tranvibús también ha ofrecido otros datos en los que se observa el interés mostrado por los ciudadanos a la hora de optar por este nuevo servicio de Tussam. Así, Movilidad asegura que durante la primera semana se han realizado 1.079 expediciones (169 en las jornadas laborables, 122 en sábado y 110 en domingo) y se han recorrido 10.690 kilómetros. La frecuencia de paso de los vehículos ha sido de 10 minutos en la hora punta de mañana y mediodía, 11 en horario de tarde y 13 en hora valle. Con todo, el servicio se ha prestado «sin incidencias»y con unos niveles de puntualidad y regularidad en cabecera que han sido del 93% y del 94%, respectivamente. Se trata, según han señalado, de «los niveles más altos» de toda la red de la empresa municipal de transportes.

Según el Ayuntamiento, una de las ventajas que aportar esta nueva oferta de Tussam es que discurre por un carril segregado en la calzada, que es exclusivo para estos autobuses y que además cuenta con prioridad semafórica. Todo ello provoca que su velocidad comercial sea más amplia que la del resto de las líneas, llegando hasta los 25 kilómetros a la hora. Una mejora que se traduce en una reducción de los tiempos de desplazamiento. Por ejemplo, desde Torreblanca a Nervión se tardará 28 minutos y no los 46 que se invierten en estos momentos. O, por otro lado, desde la zona del Palacio de Congresos, la reducción será de 34 a 20 minutos.