El 45% de las multas por invadir el carril bus en Sevilla se ponen en el de Plaza de Armas

Una de las principales infracciones de tráfico que cometen los sevillanos cuando circulan con sus vehículos privados por las calles de la ciudad es la invasión de los carriles bus. Una práctica demasiado habitual en los últimos años que afecta directamente a la ... frecuencia de paso de los autobuses de Tussam y que, entre otras consecuencias, provoca que se reduzca de forma considerable su velocidad comercial al encontrarse ocupada una vía que está reservada exclusivamente para ellos. Para poner fin a esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla instaló el pasado verano un sistema de cámaras de videovigilancia para controlar el acceso a estas zonas y sancionar a todos los conductores que infringieran la normativa en vigor.

Según los datos que maneja en estos momentos la Delegación de Movilidad, en los dos primeros meses en los que ha estado activa esta medida se han impuesto más de 40.500 multas a vehículos privados por invadir los carriles bus de la capital hispalense. El total notificado por el Consistorio se reparte casi por igual en cada uno de los dos meses de los que existen datos hasta ahora, siendo 19.389 las sanciones informadas durante el mes de julio y de 20.879 en los 31 días de agosto. Unas cifras que, según señalan las fuentes municipales consultadas por este periódico, se mantienen elevadas «debido principalmente a que el uso inadecuado de estos carriles por parte de los vehículos no autorizados ha sido una práctica común en la ciudad».

Movilidad también maneja la estadística de los datos concretos que se han registrado en cada uno de los once puntos de control que se instalaron en la Ronda Histórica y en el eje formado por el Paseo Colón y la calle Torneo. Los mismos empezaron a funcionar y sancionar el pasado 4 de julio, cuatro días después de lo previsto inicialmente ante la celebración de la Cumbre de la ONU en Sevilla. Desde entonces, el punto que ha notificado más actividad es la cámara de control ubicada en la calle Arjona, frente a la Plaza de la Legión y la estación de autobuses de Plaza de Armas. Sólo en esta zona se han sancionado 17.905 vehículos en los dos primeros meses, a razón de 9.646 en julio y 8.259 en el mes de agosto. Esto representa casi un 45% del total de multas contabilizadas desde la entrada en vigor de esta restricción.

Este enclave de la capital hispalense tiene una serie de peculiaridades que lo diferencian del resto de carriles bus al uso. Está situado justo en uno de los laterales del paso subterráneo que conecta el Mercado del Barranco con el entorno del Puente del Cristo de la Expiración. Por ese tramo de la calle Arjona suelen circular los vehículos que buscan las callejuelas interiores de la zona de Plazas de Armas o aquellos que, equivocadamente, hace uso del mismo para encarar la salida de la ciudad que los lleva hacia el Aljarafe y la provincia de Huelva. Un trayecto que deberían hacer buscando Marqués de Paradas y la Plaza de la Legión pero que, en ocasiones, acortan por la zona limitada. De hecho, este periódico pudo constatar ayer cómo en algo menos de una hora más de una decena de vehículos cometieron esta infracción, de ahí que el número de sanciones notificadas sea tan elevado hasta ahora.

Los otros puntos destacados

Según la estadística de Movilidad, también se registra un elevado grado de incumplimientos de los vehículos privados en el carril bus situado en el Puente del Cristo de la Expiración. Principalmente, porque suele ser una zona utilizada por los conductores para dejar a los pasajeros que acceden a los autobuses de la estación de Plaza de Armas y que se detienen durante unos minutos para bajar los equipajes. También los hay, añaden las mismas fuentes consultadas, que invaden esta vía para agilizar su tránsito a la hora de buscar una de las salidas de la ciudad. Todo ello ha provocado que en el mes de julio se pusieran 3.425 sanciones, mientras que en agosto llegaron a reducirse hasta las 3.217 multas.

Finalmente, el tercer puesto de este 'ranking' lo ocupa la cámara de control situada en el Paseo Colón, frente a la intersección con la calle Antonia Díaz del barrio del Arenal. Aquí también se replica este alto grado de ocupación del carril bus por parte de los vehículos privados que no están autorizados, alcanzándose una cifra total de 5.108 multas en los dos primeros meses de funcionamiento de esta nueva medida. En concreto, julio se saldó con 3.097 sanciones notificadas, reduciéndose durante agosto hasta las 2.011. Estos tres puntos de la ciudad (Arjona, Puente del Cristo de la Expiración y Paseo Colón) suman 29.655 expedientes de penalización. O lo que es lo mismo, algo más del 73 por ciento del total notificado en la capital hispalense.

Acceso limitado al interior del Sevilla Tech Park de la Cartuja J.M. SERRANO Zona de emisiones Casi 20 sanciones al día por entrar en coche sin etiqueta en la Cartuja La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que implantó el Ayuntamiento de Sevilla en la Isla de la Cartuja comenzó a imponer sus primeras sanciones el día 1 de julio de 2024 a aquellos vehículos más contaminantes que accedían al interior del Sevilla Tech Park. En concreto, esta nueva normativa impedía la entrada de los coches que no contaran con los distintivos '0 Emisiones'. 'ECO', 'C' y 'B'. Es decir, aquellos con una mayor antigüedad que, en la práctica, eran los menos dentro del parque de turismos en activo de la capital hispalense. La realidad es que el desconcierto de los primeros días dejó paso a una normalización de esta situación, lo que ha provocado que la cifra de sanciones se haya visto reducida de forma paulatina con el paso de los meses. En este nuevo escenario ha sido clave, entre otros aspectos, todas las campañas informativas que ha realizado el Ayuntamiento de Sevilla, con el objetivo de dar a conocer estas prohibiciones y cuáles son los vehículos que tienen limitado el acceso al Sevilla Tech Park entre las 7 y las 19 horas de los días laborables. Según los datos que maneja la Delegación de Movilidad, en el último mes del que se tienen registros (agosto de 2025) se notificaron multas a 566 coches de los 111.328 que entraron en la zona vallada del parque científico. O lo que es lo mismo, alrededor de una veintena de expedientes sancionadores al día. Se trata de un porcentaje muy bajo, de apenas un 0,51%, siendo los puntos de control de Gregor J. Mendel y Américo Vespucio los que registraron un mayor número de infracciones.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran que continúan reforzando las campañas de información a los conductores para que conozcan que está prohibido circular por estos carriles bus, donde sólo están autorizados los autobuses, los taxis y las motocicletas. Asimismo, las fuentes municipales insisten en que esta medida no tiene afán recaudatorio, sino que se busca mejorar las condiciones de circulación del transporte público. Aún así, a los vehículos que son sancionados se les impone una multa de 260 euros, que podría tener un recargo de hasta el 30% en caso de no abonarse. Si se hace una suma de los expedientes iniciados durante estos dos primeros meses, se obtiene que el Consistorio hispalense ha recaudado ya 10,5 millones de euros desde que entraron en funcionamiento estos once puntos de control.