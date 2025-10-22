Suscríbete a
El 45% de las multas por invadir el carril bus en Sevilla se ponen en el de Plaza de Armas

Los dos primeros meses desde la puesta en marcha de las cámaras de vigilancia del Ayuntamiento se saldan con 40.500 sanciones a vehículos privados, lo que ha supuesto una recaudación de 10,5 millones

Activan hoy las cámaras de videovigilancia en carriles bus-taxi de Sevilla: mapa de la ubicación y cuánto es la multa

La cámara del carril bus de la calle Arjona es la que impone el mayor número de multas
Mario Daza

Una de las principales infracciones de tráfico que cometen los sevillanos cuando circulan con sus vehículos privados por las calles de la ciudad es la invasión de los carriles bus. Una práctica demasiado habitual en los últimos años que afecta directamente a la ... frecuencia de paso de los autobuses de Tussam y que, entre otras consecuencias, provoca que se reduzca de forma considerable su velocidad comercial al encontrarse ocupada una vía que está reservada exclusivamente para ellos. Para poner fin a esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla instaló el pasado verano un sistema de cámaras de videovigilancia para controlar el acceso a estas zonas y sancionar a todos los conductores que infringieran la normativa en vigor.

