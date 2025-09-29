El tranvibús entre Sevilla Este y Nervión arranca este lunes de forma gratuita: estas son las paradas

Sevilla inaugura este lunes la primera línea del tranvibús, que conectará Sevilla Este y Torreblanca con Nervión en un recorrido de 8,25 kilómetros. La línea, bautizada como TB1, arranca tras dos meses de pruebas técnicas y lo hará con una medida de incentivo clara: todos los viajes serán gratuitos durante la primera semana, hasta el 6 de octubre.

El servicio estará operativo con diez autobuses cien por cien eléctricos de 18 metros de longitud, con capacidad para 120 pasajeros cada uno. Tendrán horario idéntico al del resto de líneas de Tussam —de 6:30 a 23:30 horas— y una frecuencia de paso de unos 10 minutos en horas punta. Gracias a un carril segregado y exclusivo, alcanzarán una velocidad media de entre 22 y 25 kilómetros por hora, lo que permitirá recortar notablemente los tiempos de viaje.

Los cálculos de Movilidad estiman que el trayecto entre Torreblanca y Nervión pasará de los 46 a los 28 minutos; desde el Palacio de Congresos se reducirá de 34 a 20, y desde el Polígono San Pablo se podrá llegar en apenas 10 minutos. Una vez en Nervión, los viajeros podrán enlazar con el tranvía, el metro y el Cercanías en San Bernardo, ampliando así la red de conexiones con otros puntos de la ciudad.

El recorrido del nuevo tranvibús contará con un total de trece paradas estratégicamente situadas: comenzará en Torreblanca y continuará por la avenida de la Aeronáutica, con dos estaciones en la avenida de las Ciencias y otra junto al Palacio de Congresos. También tendrá parada en la estación de Cercanías de Sevilla Este, en Las Góndolas y en Santa Clara, antes de enlazar con Montes Sierra, Los Arcos y San Pablo. El tramo final incluirá dos paradas en la avenida de Kansas City hasta llegar a la estación de Santa Justa, donde los usuarios podrán conectar con trenes de media y larga distancia.

El Ayuntamiento confía en que este nuevo transporte logre atraer a unos 9.000 usuarios diarios y reduzca la circulación en unas 400 plazas de coche a la hora en las principales avenidas del Distrito Este.

Una primera fase antes del salto al Centro

El estreno de este lunes supone solo la primera fase del proyecto. La segunda, ya en obras, llevará el tranvibús desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque, con paradas en José Laguillo, Amador de los Ríos, Ponce de León e Imagen. Su apertura está prevista para septiembre de 2026, con 18 autobuses en circulación y una velocidad comercial aún mayor.

Por ahora, el TB1 arranca como una alternativa de movilidad sostenible, pensada para aliviar la presión del tráfico privado y facilitar los desplazamientos desde uno de los barrios más poblados de la ciudad.