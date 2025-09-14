Más de la mitad de la obra del carril bus-VAO entre Sevilla y el Aljarafe norte está ya ejecutada

Las obras del carril bus-VAO que conectará Sevilla con el Aljarafe norte avanzan a buen ritmo y ya superan el 50% de los trabajos totales. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, quien ha especificado además que este lunes se restablecerá el tráfico en la avenida de Carlos III de la capital hispalense.

«Las obras del carril bus-VAO de Sevilla al Aljarafe norte ya están ejecutadas en un 51%. Una inversión de 14 millones de euros para el fomento del transporte público», ha señalado Díaz. El proyecto está cofinanciado con los fondos europeos Next Generation.

La limitación del tráfico en el entorno de Torre Triana y la avenida de Carlos III que ahora desaparece se debía, sobre todo, las obras de adaptación y ampliación de un paso inferior existente bajo la avenida para la plataforma reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación, informa la Junta en una nota de prensa.La Consejería de Fomento ha realizado en esta semana los trabajos de extendido de la mezcla bituminosa en la zona central de la losa superior del paso inferior y tras el pintado de la señalización horizontal, queda abierta la circulación de los seis carriles centrales de la avenida. El nuevo paso interior dispone tras esta actuación del doble de altura y un ancho para una calzada para autobuses, acera y carril bici.

Aunque en su mayor parte se ejecutará en el Aljarafe, las primeras actuaciones se han centrado en la isla de la Cartuja con la remodelación de la calle Juan Antonio de Vizarrón, en uno de los laterales del edificio de Torre Triana. Pasará a contar con tres carriles, uno por sentido más un tercero central reversible exclusivo para autobuses y vehículos de alta ocupación, además de zona de aparcamientos a ambos lados.

Cabe destacar que en Sevilla, la Consejería de Fomento está ejecutando de forma paralela dos plataformas reservadas en el área metropolitana. La primera conectará el polígono PISA, en Mairena del Aljarafe, con la SE-30, a través de un viaducto de nueva construcción sobre la autovía de Coria. Este carril de 3,6 kilómetros tiene un presupuesto de 15 millones de euros.

El segundo proyecto es el que ha superado ahora su ecuador y llegará al Aljarafe norte desde Sevilla capital. En ejecución por Eiffage, la plataforma conectará la estación de plaza de Armas y la glorieta situada en el punto kilométrico 2+350 de la carretera A-8077, ya en término de Castilleja de Guzmán, donde llegará tras cruzar el puente de la Señorita. Está previsto que ambos entren en servicio en 2026, como parece que así será al estar cumpliéndose los plazos establecidos. Se estima que el 20% de los vehículos que accedan a la capital hispalense lo harán a través de los nuevos carriles.

Los del Aljarafe son dos de los siete proyectos de plataformas reservadas para autobuses y vehículos de alta ocupación que se encuentran actualmente en desarrollo en Andalucía con el objetivo de mejorar la movilidad sostenible, reducir los atascos en los accesos a grandes núcleos urbanos y fomentar el uso del transporte público. La inversión conjunta de todos ellos supera los 80 millones de euros.