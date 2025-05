Aumentan los «plantones» a médicos de los centros de salud de Sevilla, que superan ya los 2.500 cada día

Las citas no realizadas con médicos de familia y pediatras por incomparecencia de los pacientes siguen creciendo en los centros de Atención Primaria de Sevilla. Según datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en los tres primeros meses de 2025 fueron 166. ... 158, a razón de 51.614 en enero, 52.572 en febrero y 61.972 en marzo. El número de «plantones» en los centros de salud se mantiene en aumento y supone ya el 6,95 por ciento del total de citas concertadas, tres décimas más que las registradas en el primer trimestre de 2024. En cifras absolutas, fueron 4.164 más que el año anterior, cuando alcanzaron la cifra de 161.994, según fuentes del SAS.

Esto significa que cada día de 2025 dejaron de celebrarse 2.517 consultas en los centros de salud de Sevilla que estaban previamente concertadas. Este número (sólo se contabiliza como cita no realizada la que no fue cancelada por el usuario contando con que los centros de salud abren, en general, de lunes a viernes, es decir, 22 días al mes) no deja de crecer desde el año 2023, cuando rozaba ya los 2.500.

Por encima de la media andaluza

Sevilla se coloca así por encima de la media andaluza de incomparecencias no justificadas en centros de Atención Primaria, que está en torno al 6,78 por ciento, según los datos hechos públicos días atrás en el Parlamento de Andalucía por la consejera de Salud, Rocío Hernández. Almería y Granada también aumentaron su porcentaje de absentismo en sus centros de salud. En el resto de provincias andaluzas, la tendencia era la inversa.

Resulta llamativo que el pasado mes de marzo los sevillanos concertaran casi un 10 por ciento más de citas que en el mes de enero, cuando se producen los picos de gripe y otras infecciones asociadas a la época invernal. Y es aún más llamativo que no se presentaran 61.972 pacientes. Fueron 894.956 citas, las concertadas, de las cuales se llevaron a cabo 832.984.

En el mes de enero se cerraron 815.570 citas, de las cuales no se pudieron llevar a efecto 51.614. En febrero el absentismo sanitario de los usuarios de la Atención Primaria alcanzó la cifra de 52.572 y, un mes después, se elevó en más de 10.000, superando los 61.000 incomparecientes

El pasado abril se concertaron 853.757 citas y no pudieron celebrarse 68.244 batiéndose en ese mes el récord de incomparecencias en lo que va de año.

Los sevillanos van más al médico este año que el anterior y se concertaron 203.346 visitas más en los tres primeros meses de 2025

Otro dato destacable es que los sevillanos solicitan más citas al médico de familila. El aumento del número de consultas concertadas en los centros de salud de Sevilla en el primer trimestre de 2025 fue de 203.346 respecto al año anterior. En los tres primeros meses de 2024 se concertaron 2.351.294 citas concertadas mientras que en ese mismo periodo de 2025 esa cifra superó los dos millones y medio, exactamente 2.507.452, según datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud.

Tendencia al alza

El aumento del número de incomparecencias parece una tendencia consolidada, puesto que en 2023 el número de personas que no acudió a su médico sin avisar fue de 586.188, a razón de 2.289 «plantones» diarios, si contamos los días hábiles de consulta al año (alrededor de 255). En dos años se ha pasado de esta cifra a los 2.517. De mantenerse la tendencia registrada en el primer trimestre de este año, a final de 2025 se producirán 664.632 «plantones», casi veinte mil más que el pasado año y casi ochenta mil más que en 2023.

Este elevado número de incomparecencias puede tener alguna explicación en la gran antelación con la que muchas se conciertan (hasta 15 días de demora en algunos centros de salud), lo que hace que el problema que originó la primera demanda asistencial se resolviera con anterioridad a la fecha de la cita, o la progresión de la dolencia llevó al paciente a un servicio de urgencias hospitalarias.

No todos los centros de salud ofrecen las mismas citas, aunque el SAS prefiere no facilitar las cifras en detalle de cada uno de ellos. Un médico de un centro de salud de un barrio cercano al centro histórico asegura a ABC que le suelen fallar el 10 por ciento de su pacientes concertados de mañana (tanto presenciales como telefónicas) y casi un 15 por ciento de las de tarde.

Estas incomparecencias preocupan mucho a los responsables del SAS que piden a todos los usuarios, por todos los medios a su alcance, «responsabilidad en el uso del sistema público sanitario» y cancelen las citas si no van a poder acudir.

«Desde la Consejería de Salud vamos a seguir insistiendo en este mensaje, porque por nuestra parte tenemos que mejorar, pero los andaluces también deben hacer un uso correcto de los servicios públicos. No acudir a la cita supone que otro paciente que está esperando tenga que esperar aún más. Porque somos conscientes que hay demoras y estamos trabajando en facilitar la accesibilidad en menor tiempo», dicen fuentes del SAS

La Administración sanitaria andaluza utiliza sus redes sociales para tratar de concienciar a los usuarios de la necesidad de acabar con este absentismo en los centros de salud: «Si no vas a acudir a tu cita, anúlala. Otro paciente lo agradecerá. Recuerda, mañana puedes ser tú el que necesite esa cita», ha publicado el SAS en la red social X.