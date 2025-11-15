Un conductor ebrio se empotra contra seis coches estacionados en Sevilla

Un conductor en evidente estado de embriaguez ha causado destrozos hasta en seis vehículos que estaban estacionados en las confluencia de las calles Rico Cejudo y Beatriz de Suabia, en el distrito de Nervión de Sevilla. El incidente ocurrió durante la madrugada ... de esta sábado cuando un conductor se llevó por delante a los coches que se encontraban estacionados, sobresaltando a algunos de los vecinos de la zona, alertados por el ruido.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes de la Policía Local le realizaron una prueba de alcoholemia al conductor del coche que ocasionó los destrozos, resultando positivo en niveles que derivan en causa penal por ser muy elevados.

El seguro del coche del infractor tendrá que hacer frente a los destrozos ocasionados por su actitud imprudente y deberá responder ante un juez por conducir bajo los efectos del alcohol. Por fortuna no hubo que lamentar daños personales. El conductor se enfrenta a una multa económica y la posible retirada del carnet.