Concluye la restauración del grupo escultórico de Bécquer en el parque de María Luisa de Sevilla La intervención ha incluido la reposición de piezas desaparecidas por los actos vandálicos

El Ayuntamiento hispalense ha finalizado ya los trabajos de restauración del conjunto escultórico de la Glorieta de Bécquer, uno de los más suntuosos y bellos enclaves del parque de María Luisa, declarado bien de interés cultural (BIC).

La restauración ha sido ejecutada respetando la obra original de Lorenzo Coullaut Valera, quien concibió esta glorieta en 1910 como un homenaje al poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, cuya memoria se honra anualmente en este mismo espacio.

El conjunto escultórico representa las tres fases del amor —ilusión, posesión y pérdida— y a la figura de Cupido, todo ello elaborado en mármol blanco y bronce.

La intervención ahora concluida ha abordado los múltiples daños que presentaba la obra, muchos de ellos derivados de la acción de aves, insectos, la resina del ciprés central, la contaminación ambiental y actos vandálicos. Así, ha sido acometida una limpieza mecánica y química profunda tanto en el mármol como en el bronce, eliminando concreciones, restos de resina, manchas por oxidación y grafitis.

Además, se han reintegrado piezas perdidas por vandalismo, como los dedos de la mano izquierda de la musa enamorada, de los cuales se han podido recuperar tres originales y fabricar de nuevo el meñique que faltaba. También se han aplicado tratamientos específicos de protección y la estabilización de la pátina del bronce mediante inhibidores de la corrosión, finalizando con una capa protectora de resina acrílica.

El Ayuntamiento ha destacado al respecto que esta actuación forma parte del «innovador modelo» de conservación implantado por el actual equipo de gobierno del popular José Luis Sanz, para «actuar con agilidad ante situaciones de deterioro, previniendo daños mayores y asegurando la preservación de enclaves únicos del patrimonio sevillano«.

Este servicio ha permitido ya restauraciones como el anaquel que se sitúa junto a la propia Glorieta de Bécquer, así como las figuras de Doña Sol y Doña Elvira, la Glorieta de la Infanta María Luisa, las Águilas del Pabellón Real, las esculturas de la Glorieta de la Concha o el monumento de la Glorieta de Luis Montoto.

La edil de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que «con esta restauración no sólo se recupera una joya escultórica, sino también un espacio emocional para la ciudad», pues «la Glorieta de Bécquer es uno de los rincones más visitados y queridos del Parque de María Luisa, no solo por su belleza romántica, sino por el valor simbólico y literario que representa«.