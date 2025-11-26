Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Este es el recorrido oficial de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla 2026: calles por las que pasará y novedades

Una colisión múltiple provoca desvíos de tráfico en la avenida de la Expo 92 de Sevilla

Se trata de un siniestro vial ocurrido a eso de las 14.30 horas en el que están involucrados dos turismos y una motocicleta

Dispositivo en la zona del accidente de tráfico
Dispositivo en la zona del accidente de tráfico Emergencias Sevilla

S. L.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un siniestro vial en el que han estado involucrados dos coches y una motocicleta ha generado el caos en el tráfico en la avenida de la Expo 92 con sentido a la SE-30 en torno a las 14.30 horas de ... este miércoles, coincidiendo con la salida de muchas personas de sus trabajos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app