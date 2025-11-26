Una colisión múltiple provoca desvíos de tráfico en la avenida de la Expo 92 de Sevilla

Un siniestro vial en el que han estado involucrados dos coches y una motocicleta ha generado el caos en el tráfico en la avenida de la Expo 92 con sentido a la SE-30 en torno a las 14.30 horas de ... este miércoles, coincidiendo con la salida de muchas personas de sus trabajos.

Aunque por el momento no se conocen más detalles sobre la colisión múltiple, la Policía Local, desplazada hasta el lugar de los hechos, ha habilitado desvíos de tráfico en la zona con ocasión del dispositivo que interviene en el accidente.

Desde el canal oficial de Emergencias Sevilla se pide colaboración a los usuarios y que sigan en todo momento las indicaciones de los agentes hasta que se resuelva el siniestro en esta vía de entrada y salida de la ciudad de Sevilla por su cara oeste.