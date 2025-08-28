Cierran el parque del Tamarguillo de Sevilla por la muerte de 20 gansos El Consistorio sostiene que la laguna tiene un «correcto estado de conservación»

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Arbolado, Parques y Jardines, decidió cerrar ayer de forma temporal y sin fecha de reapertura definida el Parque del Tamarguillo tras la aparición, por segunda jornada consecutiva, de aves muertas en la laguna. En dos días han aparecido 20 ejemplares de gansos fallecidos que hayan sido contabilizados, circunstancia que se une al fallecimiento de cinco crías de pato el pasado lunes en el Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa.

De esta forma, el Consistorio hispalense ha subrayado que la de cerrar el Parque del Tamarguillo se trata de una medida preventiva hasta que los análisis determinen la causa exacta de las muertes. De manera inmediata se ha activado el protocolo de prevención y seguridad, con el objetivo de determinar las causas de este episodio. Para esclarecer lo ocurrido, se procedió a recoger muestras y se realizarán necropsias a las aves fallecidas. El Ayuntamiento afirma estar en contacto permanente con la Junta de Andalucía.

Del mismo modo, la delegación subraya que, aunque se ha producido la muerte de un número significativo de ejemplares, la mayor parte de la población de gansos de la laguna permanece con vida y en buen estado. Asimismo, la laguna del Tamarguillo presenta «un correcto estado de conservación, con aportes regulares de agua». La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón acudió al parque e indicó que «el cierre del parque responde exclusivamente a un criterio de prudencia y protección de la ciudadanía», aseveraba.

El Ayuntamiento subraya que informará de los resultados de las investigaciones y agradece la colaboración de los vecinos durante este periodo. Desde el pasado mes de febrero el Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia en 14 parques de la ciudad, entre ellos el Parque del Tamarguillo. Para ello se han incorporado dos patrullas adicionales en horario de 09:00 a 21:00 durante fines de semana y festivos, que se suman al dispositivo ya existente compuesto por cinco patrullas y diez vigilantes en horario nocturno, de 21:00 a 08:30. Gracias a este refuerzo, estos parques cuentan con un dispositivo de seguridad que los cubre durante las 24 horas del día.

El PSOE pide «rigor»

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Tomás de Aragón exigió al Consistorio que ofrezca «explicaciones claras y actúe con rigor», al tiempo que dejó en el aire la duda de «si estas muertes están relacionadas con la falta de un sistema de oxigenación y limpieza del agua, y si realmente está garantizada la calidad del hábitat acuático, o si hay un problema de aguas estancadas», incidía.