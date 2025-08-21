La Cartuja arregla su entorno para recibir este viernes al Betis

A pocas horas de que el estadio de la Cartuja se estrene como sede temporal del Betis se trabaja a contrarreloj para poner todo a punto. Aunque se nota la huella del club verdiblanco en la zona, todavía se ultiman detalles para estar a la ... altura de ser la sede de uno de los equipos locales.

En la Cartuja ya cuelgan las lonas que indican las puertas de acceso con el escudo del equipo, al igual que los directorios ayudan a ubicar al visitante los diferentes servicios. Los operarios lavan contenedores, barren y cortan setos. No obstante a poco más de 48 horas del encuentro con el Alavés, a pesar de las labores de desbroce que se han llevado a cabo, la basura de celebraciones pasadas así como la maleza descuidada se hace notar junto a una de las vallas que cercan el recinto en su zona sur.

En el momento de la visita de este periódico a la Cartuja, un grupo de trabajadores se esmeraban en poner a punto la tienda oficial y la 'fan zone'. La primera se trata de un gran contenedor y la segunda de una carpa blanca en la que se han instalado barras para que los aficionados puedan tomar algo antes de ver jugar a su equipo; supliendo así la falta de servicios que hay en la zona. Junto al espacio de ocio y restauración pararán los autobuses de las peñas béticas.

El terreno bajo el puente del Alamillo, una zona en la que se acostumbra a hacer 'botellón' antes de partidos o conciertos, se ha alisado y compactado. Sin embargo puede suponer un problema de cara al invierno y la época de lluvias. Es frente a esta explanada donde se ubicará el parking de motocicletas, uno de los medios de transportes más utilizados por los aficionados al fútbol dada la comodidad que otorga a la hora de circular y estacionar.

Se han retirado también las vallas que cercaban el entorno del estadio para así se pueda acceder con más facilidad desde la propia Isla de la Cartuja.

Movilidad y accesos

Una de las grandes preocupaciones de los aficionados ante la mudanza temporal de su equipo continúa siendo el acceso a la Cartuja. Los visitantes pueden hacer uso de los bicicleteros y puntos 'Sevici' que se encuentra en la propia entrada al campo. Si esta es la opción escogida por muchos, lo mejor será dejarlas en Américo Vespucio, justo antes de llegar al recinto. Es en esta misma vía donde se ubicará la parada de taxis, tal y como indica una señal al cruzar las vallas del parque de la Cartuja camino al estadio. Para pedir un VTC habrá que caminar en dirección contraria, hasta el Camino de los Descubrimientos. Sin embargo no había ninguna señal visible que lo indicara en el momento de este reportaje. La gran incógnita, en cuanto a movilidad se refiere, era si se haría uso de la estación de Cercanías que lleva hasta el propio estadio. La brigada antigrafiti del Ayuntamiento ha eliminado las pintadas que rodeaban el acceso a la estación, que está lista para comenzar a usarse.

El traslado en vehículo privado es lo que más quebraderos de cabeza ha costado al club y al Consistorio. Mientras que en los aledaños del campo los aparcamientos están reservados para autoridades, se han habilitado diversas bolsas de aparcamiento para los aficionados.

ABC visitó el parking habilitado junto a la avenida Carlos III, al que se accede previa reserva de los socios. Las condiciones del asfalto de uno de los dos accesos a la bancada, con visibles baches, puede dificultar el desalojo de los cientos de vehículos que en cada partido circularán por la vía. Lo mismo sucede con la estrechez de la carretera para subir a la avenida y abandonar la Cartuja, poco preparada para un volumen considerable de tráfico.

En cuanto al parking libre, sin necesidad de reserva, los aficionados podrán estacionar junto a la rotonda de entrada del parque del Alamillo. Este será el último punto al que se pueda acceder en coche desde el puente, pues en los días de partido la avenida Alonso Barba permanecerá cerrada.