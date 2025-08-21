La transformación de la Cartuja se aplaza al Mundial

Una vez el Real Betis vuelva al Benito Villamarín, se procederá a la siguiente fase de remodelación del estadio de la Cartuja, con trabajo pendiente de cara al Mundial 2030. Las obras están previstas para el 2027 y también se centrarán en tercera ... parte de la reurbanización exterior y de accesos.

La FIFA exige una serie de requisitos adicionales para las sedes del Mundial, que implicará la construcción de nueva infraestructuras en el entorno, además del desarrollo urbanístico de la Bancada de la Expo.

Entre estos otros requisitos se encuentra la construcción de un pabellón cubierto para 15.000 plazas que, tal y como avanzó ABC en 2022, tendría la denominación de Arena Estadio Isla de la Cartuja. Tendría el doble de capacidad que el Pabellón de Deportes de San Pablo, y que debe complementar el entorno e integrarlo en una gran zona única en España dedicada al deporte. Para ello, la Consejería de Economía y Hacienda llegó a pedir al Gobierno de España 92 millones de los fondos Next Generation.

El proyecto, no obstante, se encuentra en un estado embrionario y aún ni siquiera está decidida cuál de las cuatro parcelas que tiene el coliseo en sus exteriores lo acogerá, ya que en algunas de ellas se obliga a llevar a cabo catas arqueológicas.

La construcción de este pabellón, entre otras infraestructuras de servicios que se prevén en el entorno del estadio, forma parte de esa tercera fase de reurbanización de los exteriores, que se ejecutarán en un medio plazo pero que tienen una fecha marcada en el horizonte: el verano de 2030.

Por otro lado, se desconoce aún cómo podrían afectar estas obras al traslado del Sevilla FC que, como el Betis, también tiene previsto su mudanza provisional mientras se reforma el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una obra para la que aún no hay fecha decidida.

El único andaluz

Tras la renuncia de Málaga para ser una de las sedes del Mundial de fútbol, Sevilla se quedaría como la única ciudad andaluza que albergaría encuentros del torneo. El estadio de la Cartuja inició su primera fase de obras el pasado mes de noviembre, para adecuar el interior de cara al Mundial y tuvo su estreno en la pasada final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid. El estadio sevillano amplió su aforo con 12.000 localidades más hasta alcanzar las 70.000 plazas. Este aforo lo convierte en el tercer estadio con mayor capacidad de España, por detrás de los estadios del Barcelona y del Real Madrid, con 99.354 y 78.297 plazas respectivamente. La citada primera parte de la reforma se valoró en 15 millones de euros.