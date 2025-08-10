Para ocupar una cartera ministerial no se requiere ni formación específica ni experiencia previa en la materia

Resulta llamativo que, en nuestro país, para acceder a un puesto en la administración pública –incluso los de menor responsabilidad– se exijan años de preparación, superar complejos procesos selectivos y demostrar conocimientos técnicos rigurosos. Sin embargo, para ocupar una cartera ministerial, con poder de decisión sobre áreas tan críticas como sanidad, economía o educación, no se requiere ni formación específica ni experiencia previa en la materia.

Esta contradicción plantea una reflexión seria: ¿cómo es posible que exijamos méritos comprobables a los técnicos, pero permitamos que cargos con responsabilidad política sean ocupados únicamente por afinidad o conveniencia partidista?

La legitimidad democrática no debería estar reñida con la competencia. No se trata de negar la política ni el papel de los partidos, pero sí de exigir un mínimo de cualificación profesional para quienes dirigen los destinos del país. La gestión pública merece rigor, no improvisación.

Claudina Garbajal. Toledo

Ayer soñé con un político

«Los derechos humanos no se cuestionan. Nadie está por encima de nadie. La Justicia nos iguala a todos. Quien la hace la paga independientemente de su estatus social. El color de la piel no nos hace diferentes. El nivel económico tampoco, por supuesto. Cada persona tiene su cometido en la vida. Todos somos prescindibles». Ayer soñé con un político dando este discurso. Hoy ese mismo político está siendo investigado por corrupción y delito de odio.

Mario Suárez. Pilas

