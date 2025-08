«De cara a la segunda edición del Festival de Ópera de Sevilla tenemos que empezar a trabajar ya porque en la ópera dos años no es nada»

Francisco Soriano destaca el gran esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla para organizar en un tiempo récord la primera edición del Festival de Ópera de Sevilla. Ahora el desafío es comenzar a preparar la agenda para los espectáculos que se tienen que programar ... en 2027, porque en el mundo de la música clásica en general y de la ópera en particular hay que trabajar con mucho tiempo de antelación.

—¿Con qué presupuesto cuenta el festival?

—Es un presupuesto generoso y adecuado para una primera edición cuyo objetivo era que no podíamos quedarnos demasiado pequeños, pero también había peligro de atragantarnos. Hace un año por estas fechas aproximadamente que decretamos el pistoletazo de salida. No ha habido casi ni tiempo para pensar. Esta primera edición ha sido un milagro, pero de cara a la segunda edición tenemos que empezar a trabajar ya porque en la ópera dos años no es nada, tanto en tema de agenda de artistas, como de preproducción, como por el hecho de colisionar con otros festivales de España y del extranjero. Cuando acabe esta primera edición, habrá que analizar lo que se pueda mejorar y los cambios que haya que incluir y adaptarlos para que la segunda edición sea aún mejor. Tenemos que ver el formato que necesita Sevilla. En todo caso, me gustaría agradecer el esfuerzo municipal a pesar de todas las dificultades. Se ha creado un equipo de producción y de comunicación. El apoyo está siendo firme y definido, y eso es digno de agradecer.

—El propio José Luis Sanz insistió en que este festival fuera la alternativa de la Bienal en los años impares. ¿Se puede lograr que este Festival de Ópera sea tan longevo como la Bienal, que lleva más de cuarenta años?

—La Bienal es el espejo de éxito y permanencia en el que nos miramos. Sería lo suyo. Lo importante es que todo el mundo sepa que en Sevilla hay una cita cultural de primer nivel todos los años, independientemente de que sea flamenco u ópera, desde finales de septiembre hasta octubre.

—¿Por qué cierta parte del público sevillano le sigue teniendo 'miedo' a la hora de ir a ver alguna ópera o se muestra reacio para entrar en el Maestranza?

—Eso pasa aquí y en todo el mundo. Yo diría que es porque no han ido y no se han atrevido. De todas formas, Javier Menéndez está haciendo muchas iniciativas en el Teatro de la Maestranza para que puedan ir más públicos, como las funciones para jóvenes menores de 30 años. El lema de la nueva temporada del teatro es 'Adelante curiosos'. En el fondo, se está pidiendo a la gente que se atrevan a ir. Nosotros nos unimos a esa invitación este año. Nos gustaría que la gente fuera a la ópera casi como un gesto de atrevimiento o subversivo. Que se atrevan a romper su propio límite porque se van a sorprender. Nosotros hacemos un llamamiento a esos curiosos, a los que quieren conocer más. Y nuestras propuestas están trufadas de guiños para fomentar esa curiosidad. Vamos a intentar enganchar a la gente a través de muchas maneras. Una de estas será con los espacios. Entiendo que para algunas personas un teatro de ópera pueda parecer un templo inaccesible. Nosotros vamos a invitar a la gente a que vaya a espacios de la ciudad que conoce bien, como el Palacio de las Dueñas o el Alcázar. Que eso sea luego la llave para ir al Maestranza. Otro gancho es trufar nuestras propuestas artísticas con elementos que sean atractivos para el público. Así, en 'Les enfants terribles' la gente quizás se sienta atraída por la música de Philip Glass. También el mundo de Florencia Oz va mucho más allá del flamenco. Desde hace años se viene trabajando en esa fusión a veces imposible entre la ópera y el flamenco. Ese mundo de Florencia encaja perfectamente con el de Philip Glass. Ese público va a venir a vernos.