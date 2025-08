Francisco Soriano: «El Festival de Ópera es una oportunidad perfecta para hacer una revolución cultural desde Sevilla»

Francisco Soriano (Sevilla, 1976) es catedrático de repertorio vocal del Conservatorio Superior Manuel Castillo. Este pianista lleva años intercalando su labor docente con una importante carrera musical, además de ser un destacado agitador cultural, siendo director artístico de los ciclos de conciertos organizados por ... el Real Círculo de Labradores y director artístico a su vez de la ASAO (Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera), coordinando los aspectos artísticos del Certamen Internacional de Nuevas Voces 'Ciudad de Sevilla'. A estas numerosas responsabilidades se une este año quizás uno de los desafíos más importantes que ha aceptado hasta la fecha, ya que ha asumido la dirección del Festival de Ópera de Sevilla, un evento que ha surgido por iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla y que celebrará su primera edición entre los próximos días 25 de septiembre y 12 de octubre. Se trata de un festival que se celebrará en diversos escenarios de la ciudad, como la Fábrica de Artillería, el Real Alcázar y Espacio Turina, y que presentará importantes óperas, tales como 'Les enfants terribles', de Philip Glass, o 'Il califfo di Bagdag', de Manuel García, o 'Don Giovanni, de Mozart, además de contar con solistas y grupos de gran nivel, como Vivica Genaux o Accademia del Piacere, entre otros.

—¿Cómo nació el proyecto del Festival de Ópera de Sevilla y cómo se vinculó usted al mismo?

—Este es un proyecto que se viene gestando desde hace muchísimo tiempo en Sevilla. Es un magma que existe en la ciudad desde hace décadas dada la gran vinculación que hay entre Sevilla y la ópera. La idea, que me parece que es brillante, es de Fernando Mañes, director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, que es el que ha tenido la visión para hacer esto. Este festival es casi una reclamación. Yo he tenido mi parte, pero muchos otros artistas, músicos e intelectuales vienen hablando de esta posibilidad de hacer un festival de ópera de Sevilla. Faltaba decidir el formato, el cómo y el cuándo. La idea de hacerlo de modo bienal y alternándolo con la Bienal de Flamenco es de Fernando, que es el gran promotor y que se ha tomado este nuevo festival como algo personal. Estoy muy contento. Es un honor y una responsabilidad enorme que haya recaído en mí darle el espíritu a este evento, pero parece que mis ideas encajan muy bien con la visión municipal de cómo debía ser. Esta primera edición es de tanteo, pues el festival tiene que crecer en el futuro, pero ya se ve que está muy bien dirigido.

—Sevilla está vinculada a más de 150 óperas que se inspiraron en la ciudad, pero imagino que el festival no será sólo complaciente con este pasado y que la idea es mirar al futuro.

—Ese magma de Sevilla como ciudad de la ópera me parece muy interesante. Este año esa será una de las líneas programáticas, pero pienso que es un error quedarse ahí. Me parece que es una oportunidad perfecta para hacer una revolución cultural desde Sevilla y mostrar que esta ciudad no sólo está en condiciones de ensalzar esa vinculación tan especial con el mundo de la ópera, sino que también queremos seguir aportando cosas. Queremos crear y renovar ese compromiso de la ciudad con la ópera con una visión contemporánea y actual. Es un festival que nos va a hablar del pasado, pero también del presente y mucho del futuro.

—Haber contado con una artista tan rompedora como Ana Barriga para el cartel tiene una significación muy especial, ¿no es así?

—Es una declaración de intenciones. El cartel ha captado completamente el espíritu del festival y, como buen cartel que dice algo, a mí me encanta. Entiendo que también puede ser controvertido, pero es un cartel que, siendo radicalmente nuevo, es muy fresco, como la obra de Ana Barriga y como ella misma. Además, tiene una serie de guiños y homenajes a ese pasado glorioso de Sevilla, que está muy presente. Se muestra la ciudad como una caja de sorpresas que se rompe y deja salir todo lo que lleva dentro. El festival es esa pequeña caja de sorpresas bajo ese manto de Sevilla Ciudad de la Ópera de grandes títulos.

—Manuel García va a estar muy presente a través de dos óperas que son producciones propias del festival: 'Il califfo di Bagdag' y 'Quien porfía mucho alcanza'.

—Manuel García tenía que estar presente en el festival en el año en el que estamos celebrando el 250 aniversario de su nacimiento. Por suerte cada vez se va conociendo más. Hay personas que se han encargado de recuperarlo, como el crítico e historiador Andrés Moreno Mengíbar, que tiene mucha culpa de que muchos músicos de toda España estén llevando el nombre de Manuel García por el mundo. García no sólo es interesante como compositor, ya que como cantante de ópera triunfó y se hizo millonario. Luego se arruinó. Como compositor le tocó una época muy difícil porque vivió opacado entre Mozart y Rossini, que son los dos referentes más cercanos a los que se suele asociar su música. También en esa época surgieron los grandes compositores del bel canto, como Donizetti y Bellini. Muchos autores de ópera de esa época, no sólo Manuel García, quedaron opacados. Más importante que su obra como compositor es la influencia enorme que proyectó él y su familia en toda la historia de la música occidental. Me atrevo a decir sin equivocarme que García y su familia cambiaron de algún modo la historia de la música europea. Esa influencia fue muy notable en la música francesa del siglo XIX. Le pongo un ejemplo. Este año celebramos el 150 aniversario del estreno de la ópera 'Carmen', de Bizet. A mí me gusta conmemorar las efemérides de Manuel García y de 'Carmen' como una unidad porque una es la consecuencia de la otra. Una obra maestra como 'Carmen' jamás hubiera llegado a darse en el colmo musical francés del último tercio del siglo XIX sin toda la labor previa de Manuel García y de su familia.

—Hablando de la familia García, usted es una gran experto en Pauline Viardot, una de las hijas de este músico.

—Suena un poco pretencioso lo de experto, pero no lo voy a negar porque la vida y mi actividad me han llevado por ahí de una manera muy curiosa. A Pauline Viardot no la descubrí aquí, sino cuando estaba estudiando en Polonia. Llegué a ella a través de la relación extraordinaria que tuvo con Chopin. Ellos eran íntimos amigos, hicieron conciertos juntos y Pauline adaptó una serie de 'Mazurcas' para canto y piano que se hicieron muy populares en la época. Me enteré que ella era la hija de Manuel García, que lo conocía por el nombre de la sala pequeña del Maestranza. A partir de ahí comencé a tirar del hilo y me di cuenta de que se trataba de una compositora con un talento fresco. El 'problema' que ella tuvo como muchas mujeres es que su música y su obra quedó reducida al salón, al pequeño formato. A partir de ahí me fascinó la figura de Pauline Viardot y le he dedicado muchos esfuerzos. En 2021 aproveché la ola del bicentenario de su nacimiento al ser una celebración de repercusión internacional. Le estoy muy agradecido a ella porque me ha permitido estar en eventos internacionales donde de otro modo hubiera sido complicado.

—Es notable cómo el festival mezcla el pasado y el presente programando dos óperas como 'Don Giovanni' y 'Don Juan no existe'.

—Esa es la otra gran línea del festival, ya que visitaremos y revisitaremos las veces que haga falta los grandes mitos sevillanos de la ópera. Eso lo haremos desde distintas ópticas. En este punto no sólo destaco el papel que está haciendo el Ayuntamiento de Sevilla y especialmente la Delegación de Cultura y Turismo, que está tirando la casa por la ventana a la hora de aportar todos los medios necesarios, sino también la labor vital que está desempeñando el Teatro de la Maestranza. Ellos se han comprometido con el proyecto y lo han hecho suyo, y en particular esta parte de la programación. El mérito es del director artístico del Maestranza, Javier Menéndez, ya que el teatro ha entrado dentro de nuestro formato. De hecho, nuestro festival se clausura con el 'Don Giovanni', una gran producción con la que ellos inauguran su temporada. Es un nexo de unión con el que ellos toman el testigo para seguir siendo faro de la ópera el resto de la temporada. Por otro lado, 'Don Juan no existe' es una coproducción del Festival Castell de Peralada, el Teatro Real, el Teatro de la Maestranza y el Festival de Ópera de Sevilla. Es una ópera que se va a poder ver en un espacio maravilloso como es la Real Fábrica de Artillería, que es sede central del festival. El mito de Don Juan es la gran aportación del Maestranza al festival.

—En esta primera edición del festival se ha contado con muchos artistas sevillanos.

—Si recuerdo de memoria, no sólo contamos con artistas sevillanos de nacimiento, sino también con sevillanos de adopción. Me enorgullece que hay grandes músicos que participan en el festival, que han hecho de esta ciudad suya y que en el programa están como sevillanos. En ese sentido, hablamos de personas como César Camarero, que es madrileño pero vive en Sevilla desde hace muchos años. Él es Premio Nacional de Música. Este es una de las voces más originales e importantes de la música contemporánea en España. Es un lujo tenerlo aquí en Sevilla y no programarlo en la primera edición sería casi un pecado. También tenemos a la mezzosoprano Nerea Berraondo, que es natural de Pamplona, pero es una gran cantante que ha encontrado su hogar en Sevilla. Ella vive nuestras tradiciones de un modo intenso. Además, contamos en el programa con al estepeño Francisco Fernández Rueda, uno de los tenores que han llevado, sobre todo en el barroco, el nombre de Sevilla unido a la ópera por todo el mundo. Igualmente estará el tenor sevillano Juan Sancho, una de las grandes estrellas de la música barroca a nivel internacional. Asimismo, participará la soprano sevillana Leonor Bonilla y el pianista sevillano Daahoud Salim, un joven talento del jazz que está triunfando en todo el mundo. Él hará una obra de encargo, 'Grooving Carmen'. Qué decir del sevillano Juan García Rodríguez, uno de los mejores directores de España. Tampoco faltarán la Orquesta Barroca de Sevilla, la Accademia del Piacere y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Igualmente contaremos con artistas internacionales de primera línea. Vendrán gente como Vivica Genaux, Dietrich Henschel o Joan Anton Rechi, uno de los directores de escena más importantes. Todo se resume en lo que hemos hablado antes, no sólo velar por ese pasado glorioso, sino sobre todo estar muy atentos a lo que esté por venir. Por eso tenemos que ver el Festival de Ópera de Sevilla como una labor en progreso. Asimismo, hemos hecho un guiño más que deliberado a la Bienal de Flamenco con la presencia de las hermanas Oz, Florencia e Isidora. La Bienal es una iniciativa análoga a la nuestra en la que nos miramos como un espejo de éxito y de revolución cultural de Sevilla. Por eso, 'Les enfants terribles', que es la producción tal vez más cosmopolita que tenemos, porque mira hacia fuera del festival, es un guiño a la Bienal. Y es también una invitación a que ese público de la Bienal, que es nacional e internacional, venga a conocer una ópera-ballet. La parte coreográfica de esta obra es esencial, de ahí que se la hayamos propuesto a esta pareja de bailarinas y coreógrafas como son las hermanas Oz.

—También la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla colabora en el Festival de Ópera de Sevilla y está haciendo un gran esfuerzo por abrirse a nuevos públicos a través del ciclo Feeling ROSS.

—La Sinfónica de Sevilla está abriendo nuevas líneas en los últimos años. Su director gerente, Jordi Tort, está trabajando para ganar nuevos públicos. A la ROSS también le tenemos que estar muy agradecidos porque este es un proyecto municipal y el Ayuntamiento participa en el Teatro de la Maestranza y en la Sinfónica, además de otras instituciones. Desde la ROSS han visto este proyecto y lo han hecho suyo. Hay dos grandes producciones propias del festival, 'Les enfants terribles', en Artillería, e 'Il califfo di Bagdag', en el Alcázar, y ahí estará la ROSS.

—¿Cómo se las arregla para compaginar su cátedra de repertorio vocal con esta nueva responsabilidad al frente del Festival de Ópera de Sevilla?

—Voy a tener que ir estableciendo prioridades. Hasta ahora he compaginado mi cátedra en el conservatorio con mi labor artística, que he desarrollado casi durante dos décadas en el mundo que los británicos llaman pianista colaborador y los italianos denominan maestro repertorista con el mundo de la lírica. Eso me ha permitido un equilibrio y ha sido muy beneficioso a nivel personal, ya que he desarrollado mi labor docente y la artística como dos caras de la misma moneda. También desde hace años he promovido un ciclo de conciertos en el Real Círculo de Labradores y he desarrollado una actividad con la ASAO. En los últimos siete u ocho años de mi carrera he tocado en sitios muy importantes y eso ha colmado mi carrera como artista. Esto de la dirección artística lo considero también como un acto muy creativo que me llena mucho. Me atrae la idea de que, con un acto que no deja de ser creativo, puedo ser capaz de llegar a mucha más gente. Aun así, en el último año sí que he echado de menos haber podido tocar más el piano.