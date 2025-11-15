Suscríbete a
La borrasca Claudia provoca la caída de un árbol en la avenida Cardenal Bueno Monreal de Sevilla

Bomberos y Policía Local han trabajado en la retirada del árbol y el restablecimiento del tráfico en esta zona del distrito Sur de la capital hispalense tras los efectos de la lluvia

El árbol caído este sábado en Bueno Monreal
S. L.

La lluvia también ha generado percances en la capital hispalense este sábado. Las precipitaciones derivadas de la borrasca Claudia han provocado la caída de un árbol de medianas dimensiones en la avenida Cardenal Bueno Monreal, en el barrio del Porvenir.

El tráfico se ... ha visto afectado por el incidente con retenciones en la circulación durante la tarde. La intervención de Bomberos y Policía Local ha permitido la retirada del árbol y el restablecimiento del tráfico, que ya fluye con normalidad.

