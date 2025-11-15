La borrasca Claudia provoca la caída de un árbol en la avenida Cardenal Bueno Monreal de Sevilla

La lluvia también ha generado percances en la capital hispalense este sábado. Las precipitaciones derivadas de la borrasca Claudia han provocado la caída de un árbol de medianas dimensiones en la avenida Cardenal Bueno Monreal, en el barrio del Porvenir.

El tráfico se ... ha visto afectado por el incidente con retenciones en la circulación durante la tarde. La intervención de Bomberos y Policía Local ha permitido la retirada del árbol y el restablecimiento del tráfico, que ya fluye con normalidad.

Tal y como informa Emergencias Sevilla, efectivos de la Policía Local y Bomberos, con el apoyo de Protección Civil y el trabajo del resto de servicios municipales, como Parques y Jardines, Lipasam y Emasesa coordinados desde el Cecop, continúan trabajando para solucionar las incidencias relacionadas con el paso de la borrasca Claudia en Sevilla. Normalizado el tráfico en la Av. Cardenal Bueno Monreal tras la intervención de #Bomberos y Policía Local para la retirada de un árbol.



Efectivos de Policía Local y Bomberos, con el apoyo de Protección Civil y el trabajo del resto de servicios municipales, como Parques y… pic.twitter.com/aXzHYahxfe — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 15, 2025 Este 15 de noviembre, Andalucía ha superado las 900 incidencias, 914 concretamente, derivadas de la mencionada borrasca Claudia desde que dio comienzo el pasado jueves. En concreto, la provincia de Sevilla ha registrado solamente durante la jornada 289 incidencias. La mayoría de las mismas se han debido a anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, así como a balsas de agua en carreteras secundarias.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión