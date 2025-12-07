Herida grave una menor en el incendio de una vivienda en Coria del Río

Una persona ha resultado herida con pronóstico grave en un incendio ocurrido en una vivienda de la localidad sevillana de Coria del Río este domingo, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, ... Presidencia y Emergencias de la Junta.

A las 2:44 horas de la madrugada, el centro de coordinación ha recibido varios avisos de humo y llamas en una casa de la calle Carne en el municipio sevillano de Coria del Río.

Al lugar han acudido efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla, junto con Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han evacuado a un total de cuatro afectados, entre ellos una menor con heridas de gravedad al hospital infantil del Virgen del Rocío, tras quedar atrapada en la vivienda siniestrada.

Según han confirmado a ABC desde el Ayuntamiento de Coria del Río, las víctimas de este incendio del que aún no han trascendido las causas pertenecen a una misma familia, usuaria además de los servicios sociales municipales por falta de recursos.