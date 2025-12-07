Suscríbete a
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

Herida grave una menor en el incendio de una vivienda en Coria del Río

La víctima ha sido evacuada al hospital Virgen del Rocío de Sevilla junto a otros afectados por el siniestro, ocurrido esta madrugada de domingo

Los afectados han sido trasladados de urgencia al Virgen del Rocío

ABC de Sevilla

Una persona ha resultado herida con pronóstico grave en un incendio ocurrido en una vivienda de la localidad sevillana de Coria del Río este domingo, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, ... Presidencia y Emergencias de la Junta.

