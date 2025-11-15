Suscríbete a
Borrasca Claudia
La Junta eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo ante Inundaciones en Huelva

Rescatan a varios pasajeros de vehículos atrapados por inundaciones en Castilblanco de los Arroyos

La provincia de Sevilla acumula 289 incidencias durante la jornada del sábado por las lluvias derivadas de la borrasca Claudia

El temporal de lluvia provoca el colapso de la A-433 a la altura de El Castillo de las Guardas

Las lluvias han provocado inundaciones en puntos de Sevilla y Huelva
S. P.

La borrasca Claudia sigue causando incidencias este sábado en la provincia de Sevilla. Varios ocupantes de vehículos han sido rescatados este sábado en Castilblanco de los Arroyos tras quedar atrapados en el Camino de la Ermita de San Benito debido a ... las intensas inundaciones provocadas por las lluvias. Los servicios operativos desplazados hasta la zona asistieron a las personas afectadas.

