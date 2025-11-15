Rescatan a varios pasajeros de vehículos atrapados por inundaciones en Castilblanco de los Arroyos

La borrasca Claudia sigue causando incidencias este sábado en la provincia de Sevilla. Varios ocupantes de vehículos han sido rescatados este sábado en Castilblanco de los Arroyos tras quedar atrapados en el Camino de la Ermita de San Benito debido a ... las intensas inundaciones provocadas por las lluvias. Los servicios operativos desplazados hasta la zona asistieron a las personas afectadas.

Cabe enmarcar que, este 15 de noviembre, Andalucía ha superado las 900 incidencias, 914 concretamente, derivadas de la mencionada borrasca Claudia desde que dio comienzo el pasado jueves. En concreto, la provincia de Sevilla ha registrado solamente durante la jornada 289 incidencias. La mayoría de las mismas se han debido a anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, así como a balsas de agua en carreteras secundarias.

También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales. Estos incidentes han tenido lugar mayoritariamente en la capital hispalense, aunque también se han registrado en municipios como Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, La Puebla de los Infantes, Constantina o El Ronquillo, entre otros.