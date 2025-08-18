Suscríbete a
El Ayuntamiento ha denegado 105 licencias de viviendas de uso turístico en el centro de Sevilla

La limitación del 10% de viviendas de uso turístico en zonas saturadas entró en vigor hace menos de un año

La modificación del PGOU en 2022 impediría que en Sevilla se establezca una moratoria como la de Málaga

Urbanismo tumba la licencia de obra de los apartahoteles del distrito portuario de Sevilla

El candado de una vivienda de uso turístico en el barrio de Santa Cruz
Cristina Rubio

En los diez meses que lleva vigente la ley que prohíbe otorgar más licencias de viviendas de uso turístico en las zonas saturadas como el Casco Histórico y Triana, el Ayuntamiento de Sevilla ha denegado 105 de ellas. Este centenar de viviendas se ubican ... exclusivamente en el centro de la capital hispalense, donde se rebasa el límite del 10% establecido por el gobierno municipal y la Junta de Andalucía con respecto a los usadas con carácter residencial en los barrios sevillanos. Es más, fue la primera ciudad de la comunidad en imponer una medida de estas características

