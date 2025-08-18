Urbanismo tumba la licencia de obra de los apartahoteles del distrito portuario de Sevilla

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha tumbado la licencia de obra de los 36 apartamentos turísticos en el distrito portuario que tenían previsto abrir sus puertas en 2026. Se trata del edificio conocido como Parque de Aguas, ... un inmueble de color rojizo situado entre la avenida de Las Razas y Cardenal Bueno Monreal que lleva años en desuso.

En el orden del día celebrado el pasado 29 de julio, donde se calificaba como caducada la licencia de obra para levantar el apartahotel, se especifica que en caso de querer levarlas a cabo será necesario obtener una nueva licencia urbanística. No obstante, el cartel del estudio de arquitectura que hasta ahora estaba a cargo de los trabajos y donde se puede leer «rehabilitación y ampliación de edificio para nuevo uso terciario», continúa colgado en su fachada.

Fue en 2016 cuando la Autoridad Portuaria de Sevilla subastó el edificio, buscando liquidez. El pago fue de 1,6 millones de euros por la inmobiliaria Simayka S.L. Con 3.000 metros cuadrados, el abandono del inmueble provocó que fuera víctima de los vándalos. Sólo unos años antes, en el verano de 2013, se llegaron a llevar hasta la carpintería de aluminio de muchas ventanas, lo que obligó a la Autoridad Portuaria a poner chapas de acero para evitar que entrara el agua cuando lloviera. De hecho, se cercó su perímetro con un muro de hormigón para evitar futuros saqueos. Antes de que arrancara el plan de convertirlo en un edificio habitable su último inquilino fue Epsa, una empresa pública de la Junta de Andalucía.

La espera del puerto

Se trata de uno más de los planes proyectados para esta zona que continúan sin arrancar. La Autoridad Portuaria se mostraba hace unos meses optimista respecto a los plazos que llevan ya casi un año de demora, principalmente por la burocracia necesaria para el cambio de uso del suelo de los terrenos donde está previsto que se levante el barrio de 700 viviendas. De este modo y conforme el poco o nulo movimiento que ha habido en este aspecto difícil será que las obras comiencen después del verano como se esperaba el pasado mes de mayo.

Por otra parte, este apartahotel tenía previsto unirse al de Ybarra y Cía, también en la avenida Cardenal Bueno Monreal, que aunque en un primer momento tenía prevista su inauguración en 2021 continúa actualmente en obras. El establecimiento, tras la reforma y reconversión de un edificio existente de más de 7.000 metros cuadrados de superficie, va a contar con 128 habitaciones, diversas zonas comunes y aparcamiento; además, estará distribuido en su planta sótano, semisótano, y cuatro plantas en altura, ático y cubierta.