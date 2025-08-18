Suscríbete a
Urbanismo tumba la licencia de obra de los apartahoteles del distrito portuario de Sevilla

El edificio ha estado inmerso en el abandono durante años siendo incluso víctima del robo de la carpintería de sus ventanas

El Ayuntamiento ha denegado 105 licencias de viviendas de uso turístico en el centro de Sevilla

El edificio Parque de Aguas en la avenida de Las Razas
El edificio Parque de Aguas en la avenida de Las Razas ABC
Cristina Rubio

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha tumbado la licencia de obra de los 36 apartamentos turísticos en el distrito portuario que tenían previsto abrir sus puertas en 2026. Se trata del edificio conocido como Parque de Aguas, ... un inmueble de color rojizo situado entre la avenida de Las Razas y Cardenal Bueno Monreal que lleva años en desuso.

