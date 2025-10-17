Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla analizará el sumario del caso de la parcela de la mujer de Rafael Pineda para abordar su posible «repercusión» municipal

El Gobierno local del PP destaca su «absoluta colaboración» con la investigación de la UCO tras una nueva visita de los agentes a las dependencias de Emvisesa

La UCO vuelve a Emvisesa por más papeles de la parcela adjudicada a la mujer de un alto cargo del PSOE de Sevilla

La juez investiga delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la parcela de Pino Montano de la mujer del socialista Rafael Pineda

Juan Bueno este viernes en rueda de prensa
Juan Bueno este viernes en rueda de prensa ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

El portavoz del Gobierno popular del Ayuntamiento de Sevilla, el concejal Juan Bueno, ha asegurado este viernes que la institución municipal analizará el sumario de la investigación promovida sobre el arrendamiento y posterior venta de una parcela de Emvisesa en Pino Montano a Olga Pérez, ... mujer del socialista Rafael Pineda, quien fuera hasta hace unas semanas jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y alto cargo municipal en los gobiernos del que fuera alcalde por el PSOE Alfredo Sánchez Monteseirín.

