La juez levanta el secreto de la causa vinculada al socialista Rafael Pineda por la parcela en Pino Montano adquirida por su mujer

En este procedimiento se investigan hechos que podrían ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios; el alto cargo del PSOE ya está personado en la causa

El socialista Rafael Pineda, en una imagen de archivo en los juzgados en 2014
El socialista Rafael Pineda, en una imagen de archivo en los juzgados en 2014 ABC
El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha acordado levantar el secreto de las actuaciones de la causa en la que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está investigando todo lo que rodea al arrendamiento y posterior venta de una parcela de ... Emvisesa en Pino Montano a Olga Pérez, mujer del socialista Rafael Pineda, quien fuera hasta hace unas semanas jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y alto cargo municipal en los gobiernos Sánchez Monteseirín, entonces 'apadrinados' por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente primero del Congreso de los Diputados.

