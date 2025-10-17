La juez levanta el secreto de la causa vinculada al socialista Rafael Pineda por la parcela en Pino Montano adquirida por su mujer

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha acordado levantar el secreto de las actuaciones de la causa en la que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está investigando todo lo que rodea al arrendamiento y posterior venta de una parcela de ... Emvisesa en Pino Montano a Olga Pérez, mujer del socialista Rafael Pineda, quien fuera hasta hace unas semanas jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y alto cargo municipal en los gobiernos Sánchez Monteseirín, entonces 'apadrinados' por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente primero del Congreso de los Diputados.

La juez recoge esta decisión en un auto dictado el pasado miércoles, 15 de octubre, el mismo día que dos agentes de la UCO se volvieron a personar en las oficinas de Emvisesa, como adelantaba este periódico este viernes, para recabar todo el expediente completo relativo a dicha parcela, ubicada junto a la parte comercial del Higuerón. Los investigadores, que aún no han completado su informe, que deberán presentar en próximas fechas ante la juez, se llevaron todos los papeles desde que se abrió el expediente administrativo el 1 de julio hasta su enajenación definitiva en 2024.

Según han señalado a este periódico fuentes judiciales, en esta causa, donde ya está personado Rafael Pineda, con abogado y procurador, se investigan hechos que podrían constituir delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por el momento, y según precisan las citadas fuentes, Pineda no tiene la condición de investigación.

(Noticia en ampliación)