Antiñolo, uno de los mejores médicos de España: «El cáncer me enseñó que el tiempo no vuelve y que no se puede vivir con 60 como si tuvieras 30»

Considerado uno de los mejores médicos de España, Guillermo Antiñolo ha cumplido 68 años en una habitación del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Eljefe de Medicina Materno-Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío desde 2003, no pudo recoger este viernes la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla, a causa de las complicaciones de un cáncer de vejiga y próstata que le fue diagnosticado el pasado verano, ocho meses después de contraer matrimonio con la periodista Candela Palazón y tras publicar «La revolución genética de la mujer» (Planeta), un libro en el que ha estado trabajando durante mucho tiempo y que la enfermedad le ha impedido presentar. Este genetista y ginecólogo nacido en Granada -que es Hijo Predilecto de Andalucía y Premio Ciudadano Europeo- ha estado ocho semanas en la UCI y al borde de la muerte. «A mi mujer le dieron el pésame dos veces», cuenta a ABC en la habitación de «su» hospital, donde se muestra esperanzado en recibir pronto el alta. «Sé que me quedarán secuelas pero tengo muchas ganas de volver a trabajar», dice.

-Usted se ha mantenido en la sanidad pública, a pesar del éxito que alcanzó en medicina reproductiva y en cirugía fetal. ¿No le importa el dinero?

¡Claro que me importa! Si tienes ahí 50 millones de euros, te los cojo (ríe). Hay algunos trabajos como el mío que no se pueden desarrollar fuera del sistema público, al menos en Andalucía. Son programas adelantados a su tiempo que requieren unos medios económicos importantes. Los mexicanos de la Universidad de Guadalajara, con los que colaboro, hacen cirugía fetal en la sanidad privada, pero eso me ha llegado tarde. Yo vivo de mi prestigio, pero no de mi dinero. Y eso que me gusta tener también pacientes privados porque me permite tener un contacto diferente porque esos vienen a verte a ti expresamente. Tenía una consulta privada en Madrid y otra en Sevilla, pero el cáncer y todo lo demás las han dejado en «stand-by».

-Hábleme de los proyectos que tuvo que aparcar temporalmente a causa del cáncer y sus complicaciones.

-Poco antes del diagnóstico, publiqué con la editorial Planeta «La revolución del genoma femenino» y tengo otros proyectos en marcha sobre salud de la mujer y reproducción genómica y edad en coordinación con Informática Clínica y otros grupos de investigación. También estaba con mi programa de innovación en cirugía fetal. Tenemos un proyecto de colaboración con la Universidad de Guadalajara (México), lo que pasa es que ahora, por mi situación, no puedo estar yo. El que tira globalmente de las cosas soy yo, aunque tengo un equipo muy bueno. Antes de la enfermedad, me propuse reordenar la unidad y el departamento para que todo el mundo tuviera autonomía y libertad de hacer las cosas como si yo no estuviera. Ése era mi proyecto para después del verano en que me diagnosticaron el cáncer.

-¿Y qué pasó?

-Que no ha hecho falta. Mi cáncer lo ha reordenado todo. Al final todos somos historia. Llegará un momento en que tú te vas y ya no hay más Antiñolo ni nada. Mientras tanto, aquí estoy.

-Usted y su equipo lograron mejorar la vida de muchas personas con la cirugía fetal de espina bífida.

-Sí, hemos tenido muchos logros a lo largo de estos treinta años de trabajo. Y siempre presumo de que toda esta innovación ha procedido del sur. La innovación del sur. En mi libro propongo una medicina sin género, donde la mujer y del hombre ocupan espacios diferentes por su biología y genética. Otro de mis proyectos está relacionado con la unión de la información fragmentada que procede de todo el mundo médico y del mundo científico. Cuando la juntas, el resultado es alucinante. Tengo ideas que vienen de ahí. Siempre digo que mucha gente monta el caballo al revés y lo que está viendo es lo que ha pasado. Y lo que va a pasar es lo que viene por delante y gobernando el caballo. Yo no me quejo porque tengo dos cosas: visión y aguante. Y he basado mi vida en las tres M: la música, las mujeres, en el sentido de salud médica, y la medicina. Y las tres están en unidad.

-¿Qué instrumento toca?

-La guitarra. En mi boda la toqué y canté dos canciones. Nadie sabía allí que yo tocaba la guitarra y cantaba y se quedó todo el mundo flipado. Le canté dos canciones a Candela, mi mujer. «Nada de esto fue un error», del argentino Coti, y de una italiana. A Candela me la presentó una amiga italiana y esa fue nuestra primera canción, una balada preciosa.

-¿Triunfó?

-Creo que sí. Fue un día inolvidable.

-¿Y la luna de miel?

-Era diciembre y no pudimos hacerla porque teníamos mucho trabajo. Y al final, por el cáncer, no la pudimos hacer el pasado verano. Una de las cosas que me ha enseñado esto es que el tiempo no vuelve. Hay que vivir la vida y no se puede vivir a los 60 años, aunque estés muy bien, como si tuvieras 30. No puedes hacerlo, no tiene sentido. Hay muchas cosas que hacer en la vida y no pueden esperar.

-¿En qué cosas de ese tipo ha estado pensando en esta habitación?

-Muchas cosas. Tengo muchos planes con Candela. La luna de miel, nuestra casa de Madrid.

-¿Le gustaría estar en otro hospital?

-No. El Virgen del Rocío es el mejor sitio para mí. Sólo hay un hospital comparable con éste en Madrid, La Paz. Pero aquí estoy mejor que allí, entre otras cosas, porque ésta es mi casa.

-¿Qué le dicen sus pacientes?

-Me han escrito mucho, me han dado mucho ánimo. Todo eso me reconforta pero dura un tiempo y ya llevo nueve meses así y eso es muy duro. Quiero volver al trabajo y espero poder hacerlo en septiembre. Lo cotidiano te pasa por encima.

-¿Y su mujer?

-Candela es una heroína, aparte de una mujer extraordinaria. Y lo ha dejado todo en Madrid para venir aquí conmigo (se emociona). Está conmigo 24 horas siete días a la semana.

-El abogado y escritor León Lasa dice que la conjunción salud-tiempo-dinero dura poco tiempo y que hay que aprovecharla. ¿A usted le ha salido alguna vez?

-Me parece bien esa conjunción, aunque lo del dinero lo llevo regular (ríe). Ahora bien, en cuanto recupere mi salud, espero poder hacer algunas cosas. Estoy jodido y no puedo cambiar esto, pero estoy contento. Tengo proyectos, he escrito un libro que creo que va a ser una revolución.