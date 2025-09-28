Suscríbete a
El presidente de la Audiencia de Sevilla, sobre las pulseras y la violencia machista: «Tuve casos de riesgo y uno se evitó gracias a un abogado»

A Álvaro Martín no le constan incidencias en la Audiencia Sevilla con las pulseras pero dice que serían los juzgados de Violencia contra la Mujer los que las detectarían

«Nos hace falta una cifra estratosférica de jueces para lograr los resultados»

«No me sorprendió la decisión del Tribunal Constitucional sobre los ERE, pero sí el contenido de su resolución»

Álvaro Martín en su despacho oficial de presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla
Álvaro Martín en su despacho oficial de presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla Raúl doblado

Jesús Álvarez y Jesús Díaz

Álvaro Martín acaba de tomar posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, cargo al que llega desde la sección de Violencia contra la Mujer de este órgano judicial. En esta entrevista reconoce que a la Audiencia no le constan incidencias con las ... pulseras antimaltrato aunque se remite a lo que digan los Juzgados de Violencia contra la Mujer. Especialmente sensibilizado con este asunto, recuerda algunos de los casos de riesgo que tuvo que afrontar a lo largo de su carrera.

