entrevista

El nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla, sobre los ERE: «No me sorprendió la decisión del Tribunal Constitucional, pero sí el contenido de su resolución»

Álvaro Martín fue el juez que dictó el auto de procesamiento contra Manuel Chaves y José Antonio Griñán

«Nos hace falta una cifra estratosférica de jueces para lograr resultados»

«Tuve casos de riesgo y uno se evitó gracias a un abogado»

Álvaro Martín en su despacho oficial de la Audiencia Provincial de Sevila raúl doblado
Álvaro Martín en su despacho oficial de la Audiencia Provincial de Sevila raúl doblado

Jesús Díaz y Jesús Álvarez

Álvaro Martín acaba de tomar posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla poniendo fin a una situación de interinidad que ha durado más de cuatro años. Procedente de la sección de Violencia contra la Mujer de este órgano judicial, reforzó la instrucción ... del caso de los ERE iniciada por Mercedes Alaya y dictó el auto de procesamiento contra Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía, condenados por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo.

