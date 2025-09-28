El nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla, sobre los ERE: «No me sorprendió la decisión del Tribunal Constitucional, pero sí el contenido de su resolución»

Álvaro Martín acaba de tomar posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla poniendo fin a una situación de interinidad que ha durado más de cuatro años. Procedente de la sección de Violencia contra la Mujer de este órgano judicial, reforzó la instrucción ... del caso de los ERE iniciada por Mercedes Alaya y dictó el auto de procesamiento contra Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía, condenados por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo.

-Usted es hijo de un juez. ¿Siempre supo que seguiría sus pasos?

-Pues calculo que desde los 18 años tenía tomada la decisión de hacer judicatura y desde los 15 años quería estudiar Derecho.

-¿Y alguna de sus cuatro hijas sigue sus pasos y los de su abuelo?

-Dos de mis hijas estudian Derecho y hay una que se va a poner ahora a ellos. La otra dice que también lo hará cuando termine Derecho.

-¿Y qué les dijo cuando le comunicaron que querían ser juezas?

-Nunca le he dicho que estudien Derecho ni que dejen de estudiarlo. Nunca le he dicho que hagan Judicatura. Lo que creo es que ellas perciben que yo soy feliz con el trabajo que hago y eso pues puede hacerles atractivo. Esta profesión.

-Si volviera a tener 18 años, ¿repetiría su decisión conociendo la situación actual de la Justicia?

-Indudablemente repetiría. Nunca dejaría de ser juez. Tengo clarísimo que para mí es la mejor profesión que se puede tener.

-¿Conoce jueces, compañero, suyos, que se han endiosado por la enorme responsabilidad que ejercen sobre la vida y libertad de las personas?

-No tengo la sensación de haber conocido a ningún compañero que tenga esa actuación. Es verdad que desde fuera, desde la sociedad, se nos puede ver de esa forma, porque los jueces estamos muy acostumbrados a decir esto es lo que hay y la Justicia no es un diálogo. O sea, la Administración de Justicia no dialoga, escucha una parte, escucha otra y decide que es lo que hay. Entonces, desde ese punto de vista, al ciudadano le viene impuesta entre comillas, una decisión, y eso puede dar la sensación de endiosamiento. Pero yo la percepción que tengo de los compañeros es que se tientan mucho la ropa antes de tomar una decisión. Cuanto más grave la decisión, más se tientan la ropa y están atentos a lo que les marca la ley. Y siempre que estar atento a lo que marca la ley, no puedes estar endiosado.

-Ahora quizás no tanto, pero hace 20 años se pusieron de moda los jueces 'estrella'. No sé qué opinión tiene sobre esos jueces.

-Son bastante contrarios a mi visión de la de la justicia. Pero yo no soy quien para para juzgarlos.

-¿Esa percepción social de que los jueces están un poco por encima del bien y del mal hace quizá que no entiendan bien sus protestas? Son escasas pero en los últimos tiempos se han multiplicado.

-Puede ser. Nosotros nos manifestamos contra decisiones que consideramos que van en contra del Estado de Derecho y de las garantías que los ciudadanos deben tener. Pero nosotros nos manifestamos un día y salimos en el telediario un día mientras que la parte contraria, con independencia de cuál sea su sesgo político, tiene el Boletín Oficial del Estado, tiene medios de comunicación y tiene la capacidad de, sin necesidad de hacer mayor esfuerzo, estar constantemente accediendo a los medios de comunicación. Yo creo que no es tanto que la sociedad no preste atención -que en la última ocasión yo creo que tuvimos un respaldo bastante razonable- sino que es que nosotros no tenemos muchas ocasiones de llegar al ciudadano . Aparte de eso, pugna con nuestro sentido de la responsabilidad estar suspendiendo o paralizando nuestro trabajo. Si cada vez que tenemos que conseguir la atención del ciudadano tenemos que paralizar el sistema, eso va muy en contra de nuestra filosofía. Es el ciudadano el que tendría que estar más atento a las cosas que pasan en la administración de Justicia, porque le va mucho en ello.

-¿Qué le parece que un ministro del Gobierno de España ponga un tuit criticando a un juez?

-Probablemente me parece lo mismo que el hecho de que la gente forme su opinión política a través de Twitter. La la sociedad evoluciona por un camino que yo no digo que no tenga que ser el que tenga que evolucionar, pero que tiene muchos riesgos. Cuando la gente se informa sobre lo que ocurre a través de Twitter o en Internet y renuncia a las fuentes en razonables y fiables de información, pues está renunciando a unos elementos básicos para el ejercicio de sus funciones democráticas. Eso es es preocupante y tan preocupante como eso es que las opiniones o los criterios sobre la justicia se hagan a golpe de Twitter.

-A lo largo de su carrera profesional ha tenido que lidiar con una macrocausa como la de los ERE y usted fue el que dictó el auto de procesamiento de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía. ¿Sintió mucha presión en ese caso y antes de tomar esa decisión?

-Presión externa no, el sistema está bastante bien diseñado para que no nos vengan presiones externas. Lo que ocurre es que uno es humano. Entonces, cuando llegas a casa y te encuentras con que tienes los telediarios abriendo con esa materia, pues es que por definición te llega una presión. No es una presión maliciosa que alguien quiere generar en ti, pero es algo que va de suyo. Es decir, si tú estás manejando un asunto como ese ineludiblemente vas a ser noticia y te va a cambiar las cosas. Yo siempre recuerdo que a mí me gustaba llevar a mis hijas al colegio y y pasar como un padre más. Y de repente empiezas a llegar al colegio y ves que la gente te mira a la cara, algo que nunca te habían habían hecho. Eso no nos gusta a la mayoría de los jueces no nos agrada, pero si te toca, te toca, tienes que hacerlo.

-¿Es el peor recuerdo que tiene de su carrera?

- Yo tengo muy pocos malos recuerdos de de mi carrera. Considero que fue una etapa de mucha responsabilidad y de mucha exigencia. También he de decir que fue un momento en el que el sistema me dio todas las facilidades y todas las oportunidades que tenía que darme para que yo trabajase con toda la tranquilidad del mundo. Y desde esa perspectiva no puedo considerarlo una mala etapa de mi carrera.

-De hecho, aceleró mucho la causa cuando se sumó a ella...

-Es fácil acelerar algo cuando te dicen mira, tienes que hacerte cargo de esto, de esto y de esto. O sea, si te dicen tienes cuatro cosas para hacer, pues es muy fácil hacer ganar. Yo no quiero parecer como que fuese más rápido que otra. Es una cuestión de cuánto trabajo tienes que mover. Si tienes que mover mucho trabajo es imposible que una casa vaya mucho más rápido que el resto. Pero si te dicen tienes cuatro asuntos, muévelos, pues es mucho más fácil.

-¿Pensó en ese momento que los ERE acabarían en Europa?

-Yo pensé que llegaría hasta el Tribunal Constitucional. Eso sí lo tenía claro pero no hasta Europa. Creo que en ese momento no me lo planteé, pero visto lo visto, tampoco es una cosa que me resulte chocante. Tal y como está evolucionando todo en la configuración judicial.

-¿Le sorprendió la resolución del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente la sentencia del Tribunal Supremo?

-Depende que se entiende por sorpresa. Si por sorpresa nos referimos a que no me lo esperaba, no me sorprendió la resolución del Constitucional. Si por sorpresa nos referimos al contenido, entonces sí.