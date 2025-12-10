Un acertante de Sevilla gana 'El Millón' del Euromillones

Un afortunado de Sevilla sale millonario tras conocerse la combinación ganadora del sorteo del Euromillones de este martes 9 de diciembre. El acertante no ha obtenido el premio de los 143 millones pero sí 'El Millón'. El boleto fue validado en la Administración de Loterías ... de la calle Sagasta, en pleno Centro de la capital y entre Sierpes y la plaza del Salvador.

En el sorteo de este martes, existe un boleto acertante de 'Primera Categoría (5 + 2)' que ha sido validado en Bélgica. En España, existen seis de 'Tercera Categoría (5 + 0)'. En el próximo sorteo, se pondrá en juego un bote de 17 millones de euros para los acertantes de 'Primera Categoría (5 + 2)'.

En el último Euromillones, el reparto de premios dejó un total de trece categorías con distintas cuantías. En la '1ª categoría (5 + 2)' hubo un único acertante, que se llevó un premio extraordinario de 142.433.804,00 €. La 'segunda categoría (5 + 1)' registró 7 apuestas premiadas, cada una con 110.381,72 €, mientras que la '3ª categoría (5 + 0)' acumuló 11 acertantes, que obtuvieron 16.416,92 € por apuesta.

El premio más alto registrado del Euromillones fue de 250 millones de euros el 28 de marzo de 2025 validado en Austria; el segundo también viajó a Austria con 240 millones, ganado el 8 de diciembre de 2023. Luego, hay un premio de 230 millones de euros, obtenido el 19 de julio de 2022 en el Reino Unido. El tercer mayor premio asciende a 220 millones de euros, entregado el 15 de octubre de 2021 en Francia.