premios

Un acertante de Sevilla gana 'El Millón' del Euromillones

El boleto fue validado en la Administración de Loterías de la calle Sagasta en el Centro de la capital hispalense

El eurojackpot de la Once deja más de medio millón de euros a un único acertante en la barriada de los Tartessos de Sevilla

Administración de Loterías de la calle Sagasta
Administración de Loterías de la calle Sagasta abc

M. L.

Un afortunado de Sevilla sale millonario tras conocerse la combinación ganadora del sorteo del Euromillones de este martes 9 de diciembre. El acertante no ha obtenido el premio de los 143 millones pero sí 'El Millón'. El boleto fue validado en la Administración de Loterías ... de la calle Sagasta, en pleno Centro de la capital y entre Sierpes y la plaza del Salvador.

