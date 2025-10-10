Suscríbete a
El acceso sur al barrio de Palmas Altas de Sevilla quedará abierto a finales de octubre

Descongestionará el flujo de tráfico, una de las principales encomiendas de los vecinos que poco a poco van habitando dicha zona

Los primeros vecinos de Palmas Altas temen quedarse atrapados por las obras de su único acceso peatonal

ABC
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

El acceso sur al nuevo barrio de Palmas Altas tiene prevista su apertura a finales del presente mes de octubre siempre que finalicen a tiempo los últimos trabajos acometidos, algo que se espera no haya problema. Ya se están rematando las obras que están ... realizándose en dicha zona del núcleo residencial, las cuales permitirán aliviar la entrada y salida de los cientos y cientos de vehículos que por dicha zona no pueden acceder hasta ahora.

