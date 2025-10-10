El acceso sur al barrio de Palmas Altas de Sevilla quedará abierto a finales de octubre

El acceso sur al nuevo barrio de Palmas Altas tiene prevista su apertura a finales del presente mes de octubre siempre que finalicen a tiempo los últimos trabajos acometidos, algo que se espera no haya problema. Ya se están rematando las obras que están ... realizándose en dicha zona del núcleo residencial, las cuales permitirán aliviar la entrada y salida de los cientos y cientos de vehículos que por dicha zona no pueden acceder hasta ahora.

Una de las grandes reclamaciones que venían solicitando los vecinos de Palmas Altas a los responsables de Movilidad, en el Consistorio hispalense, pasaba por desbloquear el acceso sur de esta nueva urbanización residencial. Pues bien, está previsto que a finales del presente mes vayan concluyendo estos trabajos, permitiendo así una mejor circulación del tráfico en este barrio contemporáneo que se sitúa en el mapa de la capital entre los barrios de Los Bermejales y el de Bellavista. Se busca también subsanar algunos atascos creados precisamente por la acumulación de coches en otros puntos cercanos a Palmas Altas como Isla Natura.

Así las cosas, la Junta de Gobierno Local ya trabaja en darle luz verde a esta vía alternativa a los vecinos de Palmas Altas, que siguen apostando por su moderno concepto de urbanización residencial sin dejar de ser un lugar sostenible que se sigue construyendo piedra a piedra en el sur de Sevilla, junto al río Guadaira y el Cortijo del Cuarto, contando en el lanzamiento de sus primeras viviendas con miles de personas, muchas de ellas familias completas, y esperándose en ese mismo sentido que sigan uniéndose aún más unidades familiares a las promociones más recientes.

En otro orden de cosas, en junio, este periódico ya dio cuenta de los problemas de malos olores por culpa de un colector que venían sufriendo los vecinos de Isla Natura, testigos de la remodelación del sistema de saneamiento a nivel total. Lo que sí se persiguió en reuniones posteriores con el Ayuntamiento de Sevilla fueron la mejora del estado de algunas calles y otro de los accesos como es el futuro enlace noreste, que también vendrá a complementar el acceso sur de Palmas Altas al que le restan pocos días para quedar prácticamente desbloqueado.

Cabe reseñar que dicho enlace noreste ya se encuentra aprobado y en fase de licitación, bajo un presupuesto de la Gerencia de Urbanismo que supera los once millones de euros. Los accesos peatonales son también otro de los quebraderos de cabeza a estos primeros vecinos de Isla Natura que ven reducida su movilidad por culpa de las obras a las que se verá sometida su única vía de acceso peatonal. Labores de movilidad que buscan ser mejoradas gradualmente con el paso del tiempo, como la conexión del transporte público con Palmas Altas, que de momento se ve privada del uso de autobuses de Tussam al no entrar Palmas Altas en la línea de circulación.

El Ayuntamiento estima que en Palmas Altas vivirán 7.000 personas

El Ayuntamiento de Sevilla facilitó en julio nuevas informaciones acerca del crecimiento demográfico que va tomando este barrio en expansión, ya muy asentado en Sevilla un año después de la colocación de la primera piedra. Entre esos datos, el alcalde de Sevilla calcula que unas 7.000 personas vivirán a este lado de la ciudad «en muy poco tiempo». Palmas Altas contaba a fecha de aquel mes con 2.870 viviendas, de las cuales 1.232, el 43 por ciento, son protegidas; y de ellas las 552 viviendas restantes son de Emvisesa. El 75 por ciento son de alquiler y el 25 por ciento restante de venta.

Del mismo modo, el gobierno de Sanz ya presentó un plan de 4.600 viviendas protegidas, 2.200 están siendo promovidas por Emvisesa y 2.400 nacen en colaboración público-privada y en estos momentos la ciudad de Sevilla tiene esa cifra cercana a las 3.000 viviendas que, o bien están entregadas, están en construcción o están con obra adjudicada. «Eso nos posiciona al nivel de Madrid, construcción de vivienda protegida», recalcaba por entonces el alcalde de Sevilla, Sanz.