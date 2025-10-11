Suscríbete a
Absuelto de violación tras mantener relaciones sexuales con una menor de edad

La Audiencia avisa de que no hay «elementos de corroboración» que confirmen la tesis de la denunciante, que reclamaba 12 años de prisión

Condenado por abusar sexualmente de su prima en las clases de inglés que ella le daba en la vivienda que compartía con su novia en Sevilla

Se libra de la cárcel tras reconocer la violación de una joven después de salir de una discoteca de Sevilla

Fachada de la Audiencia de Sevilla
Fachada de la Audiencia de Sevilla
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a un joven acusado de presuntos delitos de agresión sexual y lesiones sobre una menor de 17 años de edad, porque aunque admitiese que mantuvo sexo con ella, faltan «elementos de corroboración» que avalen la supuesta violación denunciada ... por la menor, cuya representación reclamaba 12 años de prisión para el investigado, mientras la Fiscalía pedía ocho.

