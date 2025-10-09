Suscríbete a
Se libra de la cárcel tras reconocer la violación de una joven después de salir de una discoteca de Sevilla

El acusado, de 20 años, admite haber agredido sexualmente a la víctima en el portal de su casa pero sale en libertad provisional tras cumplir casi un año gracias a un acuerdo entre las partes

Juzgados del Prado de San Sebastián
Fernando Barroso Vargas

La Audiencia de Sevilla ha condenado a un joven de 20 años de edad por un delito de agresión sexual y otro de lesiones leves cometido sobre una mujer con la que coincidió en una discoteca, una condena que incluye la decisión de poner ... en libertad al encartado, después de que el mismo haya pasado casi un año en prisión provisional. La clave para lo paradójico de la sentencia reside, una vez más, en el acuerdo de conformidad alcanzado entre la acusación particular ejercida por la víctima, la Fiscalía y la defensa del inculpado, que ha reconocido los hechos y que aunque queda en libertad, loo hace de manera provisional y a condición de no volver a delinquir en los próximos cinco años.

