Abre la muralla... cuando puedas

Después del 'Vallum Aelium', que marcó el confín del imperio en Britania, a mi la muralla que más me atrae es la sevillana, porque no hay otra más romana que la que queda en pie junto al arco el Viernes Santo. Dicen que Sevilla prepara un museo para contar al mundo esa muralla, pero habrá que tener paciencia...

Hay que ver lo difícil que es sacar adelante un proyecto urbanístico en Sevilla, tanto como para consolidar el uso provisional que tenga cualquier solar a la espera de destino. ¿Se acuerdan del antiguo mercado de la Encarnación? Cuarenta años estuvo en su precaria provisionalidad. Con el museo de la Torre de la Plata, que debe abrir la muralla al conocimiento de todos los públicos, vamos acumulando hojas del calendario. Por mucha prisa que se dé la Gerencia en agilizar trámites siempre quedará otro paso burocrático por conquistar cual cumbre alpina. Y todavía no hemos topado, querido Sancho, con la Comisión de Patrimonio. Dicen que el aparcamiento de la plateada torre se levanta el año que viene... Corto me lo fiáis.