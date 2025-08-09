El Ayuntamiento de Sevilla cerrará el parking de la calle Santander en el primer semestre de 2026

El proyecto de adecuación del entorno de la Torre de la Plata y la creación de un centro de interpretación del antiguo recinto amurallado de la ciudad implicará el fin del polémico aparcamiento en superficie para residentes de la calle Santander, gestionado en estos ... momentos por la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa), participada mayoritariamente por Tussam, perteneciente al propio Ayuntamiento hispalense.

Y es que dicha zona de estacionamiento, con capacidad para 74 turismos y seis motocicletas; se extiende precisamente a los pies de la Torre de la Plata, que junto con la del Oro formaba parte de un lienzo de muralla que conectaba el recinto original islámico del Alcázar con la margen del río Guadalquivir.

Este céntrico aparcamiento estuvo en manos de la empresa Delta Diez hasta que en 2019, el Consistorio acordó extinguir su contrato bajo la premisa de que el mismo había expirado el 31 de agosto de 2008 y la citada empresa había seguido explotando los terrenos como parking sin abonar canon alguno a las arcas municipales.

En octubre de 2020, el Consistorio encomendó a Aussa la gestión de este aparcamiento en modalidad para residentes de este entorno del casco histórico, durante dos años prorrogables por dos más; aunque finalmente habría pesado la decisión de prolongar su uso hasta el momento previo a que comiencen los trabajos relativos al mencionado proyecto.

En 2021, recordémoslo, la propia Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, adscrita a la Consejería de Cultura y que habrá de dictaminar sobre el citado futuro centro de interpretación; informaba favorablemente sobre el proyecto promovido por el Ayuntamiento para continuar usando de manera provisional este entorno como espacio para el estacionamiento de vehículos, pero con matices.

Y es que en su dictamen favorable, la Comisión de Patrimonio reclamaba «actuar a la mayor brevedad posible para la implantación de un uso acorde con las determinaciones establecidas por el planeamiento urbanístico de aplicación, que coadyuve a la puesta en valor del ámbito y del bien de interés cultural« correspondiente a la antigua Casa de la Moneda y la muralla almohade.

Pero eso no es todo, porque ya en 2022, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la Unesco, Icomos por sus siglas en inglés; remitía un escrito al Ayuntamiento reclamando que el mismo desistiese del uso de este espacio como aparcamiento de vehículos, al tratarse de una actividad «abiertamente perjudicial, incluso con carácter provisional«, para los valores de este enclave del casco histórico hispalense.

Precisamente en ese marco, dado que la previsión del Ayuntamiento hispalense es licitar las obras del centro de interpretación y la adecuación del entorno de la Torre de la Plata antes de que finalice este año, la idea del Ejecutivo municipal de José Luis Sanz es extinguir durante el primer semestre de 2026 el uso de aparcamiento para residentes en dicho espacio; para que el mismo quede libre de cara a los futuros trabajos de construcción.