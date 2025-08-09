Suscríbete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Sevilla cerrará el parking de la calle Santander en el primer semestre de 2026

La Comisión de Patrimonio e Icomos reclaman desde 2021 y 2022 la extinción del uso de aparcamiento

Primeros pasos para el museo de las murallas junto a la Torre de la Plata de Sevilla

La opinión de Adriano: Abre la muralla... cuando puedas

Vehículos en el estacionamiento provisional junto a la Torre de la Plata
Vehículos en el estacionamiento provisional junto a la Torre de la Plata RAÚL DOBLADO
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El proyecto de adecuación del entorno de la Torre de la Plata y la creación de un centro de interpretación del antiguo recinto amurallado de la ciudad implicará el fin del polémico aparcamiento en superficie para residentes de la calle Santander, gestionado en estos ... momentos por la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa), participada mayoritariamente por Tussam, perteneciente al propio Ayuntamiento hispalense.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app