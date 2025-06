Un veterinario lanza un aviso a todos los que quieren estudiar Veterinaria: «Es una carrera muy...»

Miles de estudiantes españoles han hecho la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2025 y han recibido ya sus notas. Se trata de un proceso importante para ellos y que se vive con muchos nervios e intensidad.

Sin embargo, aún les queda el paso más importante: elegir la carrera que van a estudiar el próximo curso. Hay quienes optan por un grado u otro porque sueñan con dedicarse a ello desde que son pequeños. Otras personas, en cambio, prefieren formarse en algo que les vaya a permitir en un futuro disfrutar de una estabilidad económica y personal.

Por este motivo, hay profesionales que, tras su experiencia en el trabajo, han querido advertir de ciertos aspectos a todos aquellos que en los próximos días deben escoger un grado universitario. Una de esas personas ha sido el veterinario Adrián Polo. El experto ha sido muy claro y ha contado la realidad de su empleo.

Un veterinario lanza un aviso a todos aquellos que quieren estudiar Veterinaria

Adrián Polo ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok en el que habla sobre aquello que le habría gustado saber antes de haber decidido estudiar Veterinaria. «Creo que hay un gran fallo en esta profesión», dice tajante. Para él, el principal error es que «se idealiza muchísimo».

El profesional ha hablado, en primer lugar, de los salarios. «Si lo que buscas es una carrera que te vaya a dar beneficio económico, no la hagas. Es de los grados sanitarios con peor sueldo en España. Haciendo noches, guardias, fines de semana y con todo lo que conlleva peleamos por pasar de los 1.500 euros mensuales. No conozco a ningún sanitario que con estas condiciones no supere los 2.000 euros», lamenta.

Asimismo, Polo asegura que los veterinarios están muy infravalorados socialmente. «El otro día tuve que discutir con una enfermera por el antibiótico de su perro. Me quiero preguntar yo si haría lo mismo con un médico. No lo creo», declara.

Adrián advierte de que dedicarse a ello requiere de mucho esfuerzo personal. «Es una carrera muy sacrificada. Vas a abandonar a tus amigos, a ver poco a tu familia... Es un sector que está acostumbrado a hacer horas de más no pagadas, gestionar emocionalmente problemas de los demás, sobre todo económicos, cuando no es tu trabajo», critica.

«Con esto no quiero decir que no estudies Veterinaria si es lo que quieres. Tú puedes amar mucho un trabajo que si todo lo que le rodea te genera ansiedad, no es satisfactorio económicamente ni a nivel personal, pues se acaba rompiendo. La profesión se mantiene en este país gracias a gente que tiene mucha vocación. Si no esto sería insostenible», concluye.