Un corrector de la PAU 2025 en Madrid, muy crítico con el nivel académico de los alumnos y sus notas: «Casi la mitad están suspensos por...»

Este viernes 13 de junio se han publicado las notas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2025 en Madrid. Desde este día, los alumnos de esta comunidad autónoma ya saben su calificación y, por lo tanto, se pueden hacer una idea de si van a lograr entrar a la carrera de sus sueños.

A nivel general, más del 95% de los estudiantes de esta región de España han aprobado la selectividad. Una cifra que no varía demasiado en comparación a la de otros años. A pesar de ello, hay quienes se han llevado las manos a la cabeza tras comprobar el nivel académico de los chicos.

Este ha sido el caso de Camal Capdevila, un profesor que este año ha sido corrector de los exámenes de la PAU en Madrid. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok se ha mostrado muy crítico, pues considera que muchos de los jóvenes se han presentado a la prueba sin la preparación que se requiere.

Un corrector de la PAU 2025 en Madrid, muy duro con el nivel de los estudiantes

Camal Capdevila ha sido uno de los correctores de la PAU 2025 en Madrid. De todas las pruebas que él ha revisado, el profesor indica que hay un «23% de no aptos». «De ese porcentaje, os puedo asegurar que casi la mitad están suspensos por faltas de ortografía, no por contenidos. Es gente que ha llegado al 5 o al 6, pero la ortografía estaba escandalosamente mal», lamenta.

Camal señala que también ha puesto un 10 y hay unos cuantos 9. «La media de las calificaciones es un 6,33 y la nota mínima un 1», añade.

Tras ofrecer estos datos, el docente ha reflexionado sobre el nivel académico de los estudiantes. «Me vais a decir que soy muy poco empático, pero si estuviéseis en mi situación... Sinceramente, ya tenéis una edad. Tenéis que demostrar en esta prueba que tenéis una madurez mínima. Estamos hartos de decir que hay normas que no se pueden incumplir. Se pasó un documento días antes, que tenéis la obligación de leerlo, donde ponía todas las reglas», explica. Según él, muchos alumnos no han tenido en cuenta estos criterios, lo que les puede llevar a no superar los controles.

Lo que sí le ha impactado a Camal es la cantidad de faltas de ortografía que se ha encontrado. «Un horror y unos desastres... No había por dónde cogerlas. No se puede permitir. Aún así, hay un montón de cincos porque me he hecho el ciego», dice tajante.

El corrector subraya que uno de los ejercicios peor hechos ha sido el de características lingüísticas. «Fatal casi todo el mundo», sostiene. Lo mismo ha ocurrido con el texto argumentativo. «Solo he visto dos buenos, los demás reflexionaban. Ahí ha perdido puntos muchísima gente», confirma.

En los institutos se inflan las notas de los alumnos, según el corrector

Camal Capdevila explica que se ha encontrado en TikTok vídeos de muchos chicos reaccionando a sus notas de selectividad. Al obtener una calificación más baja de la esperada, se llevan un disgusto. «Cómo podemos normalizar que una persona saque un 8,5 y se ponga a llorar. Espabila. Os han acostusmbrado fatal. Me indigno muchísimo», arremete.

«Os sobrevaloráis todos muchísimo académicamente y eso es porque os han inflado la nota a la mayoría. Nosotros en los institutos hemos bajado mucho el nivel. En la vida tenéis que estar acostumbrados a llevaros palos», concluye.