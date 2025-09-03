Una venezolana vuelve a un supermercado de su país 10 años después y sorprende: «Esto es gloria»

Las redes sociales nos permiten descubrir realidades sin tener que movernos a ellas. Es el caso de las personas que se van a vivir a otros países y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos u ofrecer consejos a quienes deciden irse de viaje a donde residen. También hay muchos que lo hacen para contar cómo es la vida en sus países tras pasar varios años fuera por cualquier tipo de motivo.

María Cordovez es una venezolana que acaba de regresar a su país después de diez años. La creadora de contenido tiene en su Instagram reflejado que su residencia habitual está en España pero realiza viajes por distintos países a lo largo del año. Ella es una de los cerca de 400.000 ciudadanos venezolanos que residen actualmente en nuestro país, cifra que se ha multiplicado aproximadamente por diez en los últimos diez años, según diversas estadísticas oficiales españolas.

En una de sus últimas publicaciones, en las que suele contar cómo es su estilo de vida, viajes y dar a conocer distintos productos de cosmética, la joven acude a un supermercado de su país tras una década ausente. Cabe destacar que los supermercados en el país en el que gobierna Nicolás Maduro desde 2013, han pasado de tener escasez a estar llenos y ofrecer una gran variedad de productos nacionales e importados, con precios marcados en dólares, bolívares y otras divisas, y con métodos de pago digitales y en efectivo.

Estas galletas «solo se consiguen aquí en Venezuela»

La joven en la grabación recorre distintos estantes en uno de los supermercados del país y lo primero que hace es comentar que hay «cosas que hace mucho tiempo que no veía». Un Yuky-Pak, marca de zumos infantiles de fruta, el tan buscado mazeite (aceite de maíz comestible), el queso fundido Rikesa o el diablito para preparar las famosas arepas son cosas que le llaman profundamente la atención, por lo que se sorprende al tenerlas en sus manos.

«Mavesa pura venezolana 100%», dice la joven mientras muestra un bote de lo que es margarina o mantequilla. Todo esto mientras suena Bad Bunny de fondo. Continúa María en el pasillo de las salsas y posteriormente va hacia las Oreo de chocolate marrón, «solo se consiguen aquí en Venezuela», apunta la chica, antes de mostrar unos productos de galletas BelVita y de un estante con alimento achocolatado llamado Toddy (similar a lo que aquí sería el Cola Cao) y que también tiene envase al estilo Nocilla. «Este estante después de diez años es gloria», cuenta.

«Leche en polvo La Campiña está para comer a cucharadas, por favor y gracias», dice la creadora de contenido, que finaliza el recorrido por el supermercado venezolano con un combo de hamburguesas y distintos estilos de galletas como la Oreo de guayaba. «Esto hay que probarlo», concluye.