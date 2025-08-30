Un colombiano que vive en España, sorprendido con lo que se hace en verano en nuestro país: «Me parece raro»

Desde hace años, las vacaciones de verano son uno de los momentos más esperados para muchos trabajadores. En España, lo habitual es que muchos de ellos destinen el mes de agosto a tomarse estos días libres, permitiéndose así darse un respiro de la rutina diaria y dejando atrás las preocupaciones laborales durante unas semanas.

Ante este periodo de descanso y la marcha masiva de los residentes locales, son muchos los comercios de las ciudades principales de nuestro país que reducen su actividad o que incluso cierran por completo hasta después del verano. Sin embargo, a pesar de que se trata de una práctica muy habitual para los españoles, no lo es tanto para algunos extranjeros que viven en nuestro país.

Para algunos de los inmigrantes instalados en España, este cierre de establecimientos en verano supone todo un choque cultural en comparación con su tierra natal. Es el caso de Ludwig Molano, un colombiano que lleva un tiempo instalado en Barcelona y al que le siguen sorprendiendo muchas costumbres de nuestro país, como el cierre durante el periodo vacacional.

A través de su cuenta de TikTok, el joven ha lanzado una reflexión sobre el ambiente que se ve en las ciudades españolas durante los meses de verano y que le «parece raro». Antes de dar paso a este mensaje, el hombre ha querido advertir que se trata una opinión «basada en su experiencia» viviendo en la capital catalana. «No quiere decir que sea así en toda España, y tampoco es una verdad absoluta», ha justificado ante sus seguidores.

Un colombiano, sorprendido al ver los negocios de España cerrados por vacaciones

Según ha señalado, a él le parece «raro» el tema de las vacaciones en España y cómo se administran muchos negocios durante estos meses de verano. «Para estas fechas de agosto, tú sales a la calle y ves letreros en todos los negocios que dicen 'cerrado por vacaciones'. Básicamente no encuentras nada abierto, están todos de vacaciones», ha explicado.

Para Ludwig, que la gente se tome vacaciones no es que sea algo malo, pero sí le sorprende el tiempo de cierre que muchos establecimientos, que supera el mes en muchos casos: «Me parece raro porque el aviso que dejan en los negocios tiene fecha de cierre y fecha de apertura. Uno podría pensar que es de una semana o dos semanas, pero suele ser de hasta tres, cuatro, cinco o seis semanas».

En Colombia, su país natal, los días de vacaciones varían mucho a lo que él ha visto en España durante estos meses. «Lo que yo conozco como vacaciones legalmente siempre son 15 días hábiles más los días que no son hábiles. Eso suma aproximadamente unos 20 días, no más», ha recordado a través de su cuenta de TikTok, señalando esta gran diferencia.

A pesar de ello, el creador colombiano ha querido aclarar que este periodo tan largo de vacaciones lo suele tener la gente que regenta «negocios independientes», como panaderías, tiendas de ropa u otro tipo de locales comerciales. Por ello, son ellos quienes «distribuyen su tiempo de vacaciones» y su dinero como quieren.

Aún así, ha insistido en que este tipo de prácticas no se dan a menudo en su país, pues puede suponer todo un problema para la subsistencia de algunos establecimientos. «Si un negocio en Colombia cierra 45 días, creo que quebraría. Para algunos puede sonar tonto, pero para mí simplemente es raro», ha sentenciado.